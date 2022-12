BACIO ME, POČEO DA ME LJUBI, I DANAS OSJEĆAM TAJ SMRAD: Šok tvrdnje Jovane Jeremić - "Ministar je pokušao da me SILUJE!"

Jovana Jeremić tvrdi da ju je političar, trideset godina stariji od nje, namamio kod njega u stan i da se jedva izvukla odatle.

Izvor: Pink/Screeenshot

Nakon što je šokirala javnost priznanjem da ju je ucjenjivao stariji političar, čije ime ne želi da otkriva i koji više nije na funkciji, Jovana Jeremić je ispričala još neke detalje koji su zgrozili sve. U pitanju je, kako tvrdi, trideset godina stariji političar, a to se dogodilo 2012. godine i ostavilo je na nju velike traume.

"Upoznala sam ga u kafani koju su držali moji roditelji, gdje je redovno dolazio. Kada sam završila Pravni fakultet, moji su ga pitali da mi pomogne da nađem posao u Beogradu. Pristao je. Pošto je tada bio ministar, dolazila sam kod njega u kabinet da razgovaramo o projektima na kojima je trebalo da radimo. Ali, umjesto toga, ispijali smo kafe i pričali o nebitnim stvarima. Ubrzo me je pozvao na ručak. Već tada mi je bilo jasno šta hoće, jer sam i sa 23 godine bila namazana i imala razvijenu intuiciju", ispričala je Jovana, koja tvrdi da je bio 30 godina stariji od nje.

Izvor: RED TV/screenshot

"Jedno veče me je pozvao i rekao da mu je pritisak visok i da mu treba lijek. Bez razmišljanja sam otišla do apoteke, kupila šta treba i otišla kod njega. Čim sam ušla u stan, zaključao je vrata. Prestravila sam se. Čim sam spustila lijek na stočić, gurnuo me je na krevet. Legao je na mene i počeo da me ljubi po vratu. Taj starački zadah i smrad i dan-danas osjećam. Govorila sam mu: 'Ostavi me na miru'. Tresao se nada mnom koliko se napalio. Uplašila sam se da će dobiti srčku. U jednom momentu sam ga šutnula u međunožje, uhvatila ga za ramena i srušila između kreveta i stočića. Uspjela sam da ustanem i izletim iz stana", priča Jovana i dodaje da ga nije prijavila policiji, jer je bila uplašena da će joj nauditi.

"Samo sam željela da spasem goli život. Kada sam došla kući, užasno sam se osjećala. Ali nikome ništa nisam rekla sve do sada. Roditelje nisam željela da povrijedim. Nisam ga ni policiji prijavila, jer je bio previše moćan, pa sam se plašila da mi ne naudi. Neću otkrivati njegovo ime, jer nemam dokaze za ono što mi je učinio", izjavila je Jovana Jeremić, koja tvrdi:

"Ministar u vladi Demokratske stranke je pokušao da me siluje! Namamio me je kod njega u stan, zaključao vrata, bacio me na krevet i počeo da me ljubi po vratu. Jedva sam se spasila".