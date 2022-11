OTKRILA KOJE VODITELJKE SE BAVE NAJSTARIJIM ZANATOM! Jovana Jeremić u programu UŽIVO - "Više njih je u pitanju"

Voditeljka Jovana Jeremić je u programu uživo progovorila o koleginicama za koje tvrdi da se bave najstarijim zanatom.

Voditeljka Jovana Jeremić najavila je da će progovoriti o koleginicama koje su preko kreveta došle na svoje pozicije, a kako je istakla, do odluke je došla isključivo kako bi odbranila svoju profesiju, ali i vlastitu čast i poštenje. Kako se ranije pisalo neke od voditeljki su se uznemirile zbog ovoga, a Jovana je navodno dobila i preteće poruke.

Jovana Jeremić bila je gošća jedne emsije gde je sve iznenadila kada je otkrila sa koliko godina je izgubila nevinost, a zatim otkrila koje njene koleginice se navodno bave najstarijim zanatom.

"Imena neću otkrivati, jer nemam dokaze za to, svi se jako perfidno i dobro kriju. Prostitutke u mom poslu, ne bukvalno prostitutke, već žene koje jesu poslovna pratnja noću, a danju se foliraju da su voditeljke su sve one koje zarađuju male plate, a nose ajfon pro max 13. Odakle im pare, ako im treba četiri plate za taj ajfon? Hoću odgovor na to pitanje... Sve one glume svetice, sve su one fine, a ja sam karakondžula. Nemam ja problem s tim, jer ja uvek u javnost izlazim sa proverenim informacima. Nije jedna, nego više njih je u pitanju", rekla je Jovana Jeremić u "Amidži šou" i dodala:

"Ne volim ljubavnice ja ih prezirem. Moj tata je bio frajer i uvek su se oko njega vrtele žene koje su htele da ga očerupaju samo zbog para, kuću je sačuvala moja majka. Ja od tada prezirem svaku ljubavnicu. Smatram da su to žene koje ne umeju da poštuju sebe, koje urušavaju ženski rod... Ja kada vidim da se neka od mojih koleginica folira na televiziji, a znam šta su radile prethodnu noć, doće mi da uđem u televizor i da progovorim. Setim se da nemam dokaz i da ću ja da nagrabusim. Ali naći će se i taj dokaz jednog dana, dug je život".