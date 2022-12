"UKRALI SU MI DETE I PROGLASILI ME MRTVIM" - Drama koja je 90ih uzdrmala estradu! Snežana reagovala na ŠOK tvrdnje ZETA

Pevačica Snežana Đurišić godinama je svoju karijeru gradila neverovatnim glasom i vanvremenskim hitovima. Međutim, davne 1994. godine zbog zeta, bivšeg supruga sestre, došlo do skandala o kom se dugo pričalo.

Snežana Đurišić koja je sve iznenadila promenom imidža, devedesetih se našla u centru skandala o kom je javnost nedeljama brujala. Pevačicin sada bivši zet je tada za TV Novosti ispričao svoju stranu priče drame koja se odigrala, gde je tvrdio da je Snežana bila umešana u odvođenje sina od njega.

"Prevarili su me. Odveli su mi ženu i dete u Čikago. Dogovorio sam se da mi žena i sin krenu sa Snežanom u Ameriku, a da im se ja pridružim posle dva meseca, kada dobijem vizu. Žena i sin imali su vizu na tri meseca, a odmah po sletanju u Cirih Snežana im je preko svojih veza sredila vizu za još tri meseca. Maloletno dete uspeli su da odvedu pomoću lažnog potpisa, a saznajem da je Snežana pribavila 'očevu umrlicu'. Zamislite, proglasila me je mrtvim kako bi bez mog odobrenja odvela dete", ispričao je on tada, dodajući da mu je supruga javila da ne mora ni da dolazi, jer ona pokreće brakorazvodnu parnicu. Kako je tada pričao, niko mu nije odgovarao na telefonske pozive, govorili su mu da su mu supruga i sin u prodavnici, školi ili poslu, dok mu adresu u Čikagu niko nije otkrivao.

"Najgore mi je što ne mogu da čujem dete, da mu pošaljem poklon. Ne mogu da se pomirim sa tim da sada nije sa mnom na Adi, da se ne šeta beogradskim ulicama, da ne idemo na picu i roštilj na Čuburi, gde imamo kuću. Čuo sam da je Milan smešten u neku crkvu i da tamo provodi vreme. Tamo ide u školu, a majka za to vreme radi. Nije u stanju da stalno bude sa njim, vide se tek preko vikenda. To me strašno boli", ispričao je on tada i dodao: "Sve sam joj kupio i omogućio. Njene želje su za mene bile zakon. Okitio sam je zlatom, odveo kod najboljih frizera i kozmetičara, a sada pere sudove u Americi", rekao je tada taksista iz Beograda koji je tvrdio da prema porodici nikada nije bio grub.

"Nikada, ni jedno ni drugo nisam taknuo. Dolazilo je doduše do svađa, ali toga ima u svim porodicama. Obožavao sam ih. Pa ne bih ih pustio u Ameriku da je u našem braku bila kriza. Sve je to zamislila Snežana, koja me ne podnosi. Ona je zamislila da joj sestra tamo uda. Mnogo sam se razočarao u nju i u njenog muža", ispričao je on tada, a Snežana Đurišić je oštro demantovala navode tadašnjeg zeta.

"Ne dozvoljavam da se moje ime dovede u vezu sa tim čovekom. Ja nisam advokat i ne mešam se u njihov brak. Da je sve bilo savršeno, sigurno ne bi došlo do ovog. Istina, on ih nije fizički zlostavljao, ali ih je maltretirao i izbacivao napolje iz kuće. Svaki brak je priča za sebe, a ovaj je već završen", poručila je tada pevačica.