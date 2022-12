U HALTERIMA VRTELA LOPTU, A SVI KOMENTARIŠU KRŠ I LOM! Nataša Šavija u dresu reprezentacije - "Kao u kontejneru" VIDEO

Starleta Nataša Šavija objavila je provokativni snimak, našla se na meti negativnih komentara, a zatim i odgovorila na njih.

Nataša Šavija odlučila je da, iako je reprezentacija Srbije ispala u grupnoj fazi na Svetkom prvenstvu u Kataru, ostane verna podrška i ispuni obećanje koje je dala ako fudbaleri pobede Švajcarsu. Ona je objavila provokativni snimak, ali pratioci su na njenmu zapazili još nešto osim Natašinog vitkog tela.

Šavija je na Instagramu objavila snimak u donjem vešu, dok gore nosi dres Srbije i poručila - "Iako su izgubili, ja sam obećala ovaj stajling".

U halterima i na štiklama je nogom je vrtela loptu, a pojedini nisu prvo primetili razgolićenu Natašu već haos koji je u stanu u kom ona živi - "Kakav ti je ovo krš i lom, kao u kontejneru za đubre?" primetili su fanovi haos oko Šavije na snimku koji je objavila.

"Hahahah, znala sam da će to neko prokomentarisati, pa tako ja kad tražim stvari, sve izbacim iz ormara i tako ostane, jbg, uvek haos.. love me or leave me", odgovorila je Nataša na kritike fanova.

Pogledajte 00:41 Nataša Šavija u halterima

Natašu Šaviju domaća publika je upoznala u rijalitiju Parovi, nakon čega se nije, poput većine koleginica zadržala u ovom formatu. Bavila se pevanjem, reklamiranjem prozvoda na Instagramu, nakon čega se odlučila na otvaranje naloga na sajtu za odrasle. Ubrzo je prikupila pare za plac u Novom Sadu na kom je sagradila kuću koju je nedavo pokazala fanovima.

Intimni snimak iz kreveta sa bivšim učesnikom Zadruge sve je iznenadila, pogledajte i još neke malo bezobraznije objave na Instagramu Nataše Šavije:

