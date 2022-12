OMILJENI SRBIN U OPATIJI! Komšije iz Hrvatske raskrinkale Sašu Popovića - Ovo žene žele od njega, jedna mu se POŽALILA!

Saša Popović prema tvrdnjama komšija je iz Hrvatske jedan je od omiljenih Srba u Opatiji.

Izvor: pink tv / screenshot

Saša Popović često boravi u Hrvatskoj gde poseduje nekretninu u Opatiji, a sada su njegove tamnošnje komšije otkrile kakav je nekadašnji vlasnik Granda. Meštanin Opatije Milan Petrović koji takođe ima kuću u ovom gradu na Kvarneru na obali u Primorsko-goranskoj županiji, često sreće Popovića po tamošnjim restoranima i ističe da je on jedan od omiljenih Srba u Opatiji.

"Gospodin Popović je omiljeni stanovnik iz Srbije u Opatiji. To sam se lično uverio jer mi je dole na Hrvastkom primorju on komšija. Ne poznajemo se lično, ali smo se nekoliko puta sreli u gradu u restoranima. Ume on leti da se prošeta pored mora, a jednom prilikom sam mu rekao da ga više viđam na Jadranu nego u Beogradu na šta se on samo nasmejao. Prijatan je čovek, uvek se nasmeši i porazgovara sa ljudima, a naročito sa komšilukom. Prepoznaju ga svi, prilaze mu kako da ga pitaju oko estrade, a tako i o njemu samom. Deluje fino i pristojno, kulturn o i civilizovano", rekao je Petrović za "Kurir" i tvrdi da su meštanke Opatije zaljubljene u Popovića:

"Pre svega moram da vam kažem da mi je žena Suzana prava dama i gospođa. I deca su mu letos bila u Opatiji. On je faca za dame iz Opatije. Garantujem da su mnoge zaljubljene u njega i to svih uzrasta. Samo da vidite kako mu se umiljavaju. Čuo sam kada mu se komšinica žalila da joj je krivo što ga ranije nije upoznala da i ona postane pevačica i da se probije kroz Grand".

Vecinu slobodnog vremena provodi u Opatiji, a nedavno je prvi put pokazao deo svog luksuznog stana. Popović se prošle godine putem video poziva uključio i tom prilikom pokazao kako izgleda dom u Opartiji. Na snimku se video bazen, velika terasa sa koje puca pogled na more. Kako se ranije pisalo on je ovaj stan pazario 2016. godine i to za neverovatnu cifru od 300.000 eura.

A ovako izgleda kuća Saše Popovića i Suzane Jovanović na Bežanijskoj kosi: