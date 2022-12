REKAO MI JE DA JE DINČA VEĆA ZVIJEZDA OD MENE! Karleuša potkačila Sašu Popovića- "Spasila sam Zvezde Granda od PROPASTI"

Jelena Karleuša potkačila je Sašu Popovića, a zatim spomenula i Lepu Brenu.

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/karleusastar

Pjevačica Jelena Karleuša je putem društvenih mreža žestoko oplela po glumcima koji objavljuju i lajkuju fotografije iz lova, ona je prvo osula paljbu po Vuku Kostiću, zatim Milošu Bikoviću i Slobodi Mićalović, ali i svom kolegi Milanu Topaloviću Toplaku, koji joj je nedavno odgovorio. Sada je na Instagramu potkačila Sašu Popovića, ali na drugačiji način.

Jedna od Karleušinih fan stranica objavila je post na koji je JK odmah odgovorila: "Idi već jednom u Ameriku, ovdje te ne zaslužujemo jer naš narod je previše zaostao, čast izuzecima, ali ovo je stvarno previše. Dosta je više slušanja laži o tebi. Jednostavno Balkan nije za tebe", pisalo je u objavi, nakon koje se Karleuša odmah oglasila.

"Prije puno godina, ovako nešto mi je rekao Saša Popović. To mu je bilo obrazloženje zašto neće da izda moj album 'Slatka mala'. To je bio moment kada sam svuda bila zabranjena i niko nije htio da izda taj album (sjećam se jedne naslovne strane koja je glasila - 'Karleušin album može da izda samo neki kućni savjet'). Pitala sam njega i on mi je rekao da sam ja za Ameriku, a ne za Srbiju i da neće da me izda", napisala je Karleuša i dodala:

"Uz to mi je dodao da ja u Srbiji i nisam zvijezda i da je za mene zveijzda Dinča. Citiram šta mi je rekao - valjda je Dinča bio IN Saši. Išla sam tad na sastanak sa Brenom, imala je za mene 5 minuta, žurila je i rekla: 'Ne možemo sada, možda sledeće godine'. Puno godina kasnije, spasila sam Zvezde Granda od propasti. Sve je to život".

