KUPIO DECI STANOVE U LUKS NASELJU KOJE GRADI, VIKI IH UREĐUJE: Saša Popović progovorio o novom biznisu - IMA PUNO PEVAČA

Saša Popović je posle prodaje Granda ušao u posao s nekretninama i zadvoljan je napretkom, a već sarađuje s koleginicom Viki Miljković.

Izvor: TV Pink / screenshot

Otkako je postao penzioner i prestao da bude na poziciji direktora Granda, Saša Popović je sa partnerima pokrenuo novi biznis, a ovog puta se bavi nekretninama. Gradi luksuzni stambeni kompleks na Bežanijskoj kosi, u blizini svog doma, a sada je otkrio i neke detalje u vezi sa ovom investicijom.

Između ostalog, Saša Popović sarađuje i sa koleginicom iz Zvezda Granda, pevačicom Viki Miljković, koja će biti zadužena za prodaju stanova, a među kupcima se našao i mladi Vojaž, koji u 21. godini već ima obezbeđen krov nad glavom u Beogradu.

"Pre dve godine Brena i ja smo prodali firmu i naravno da čovek uvek razmišlja gde će da uloži taj novac. Nisam bio pobornik toga da to iznosimo u inostranstvo, želeo sam da to bude ovde, pogotovo u Beogradu, gde živim. Onda se tako namestilo da sa mojim partnerima uzmemo ovaj plac na Bežanijskoj kosi, to je baš prekoputa kuće gde ja živim i gde je dosta nas pevača, i tako smo, eto, pokrenuli ovaj projekat", kaže Popović.

"Nisam želeo da to oglašavam ranije, mi smo započeli još pre nekoliko godina ovu lokaciju. Prošle godine u decembru su nam radovi stopirani i evo 10, 11 meseci skoro smo čekali na građevinsku dozvolu. To je sve normalno, dešava se svima koji se bave ovim poslom. Dobili smo pre jedno 15, 20 dana sve papire, krećemo sa gradnjom, prodajom i, eto, vidite, dobro ide", zadovoljan je Saša, koji je u ovaj biznis uložio dosta novca i vremena, a priznaje da je bio i pod stresom.

"Naravno, uloženo je dosta novca u to. Kada smo dobili lokacijsku dozvolu, mi smo jedan određen kontigent stanova prodali, u smislu da smo zaključili ugovore. Ljudi su uplaćivali po 10 posto i tako dalje, i onda deset meseci nismo imali dozvolu. Oni zovu, pitaju, što bih i ja uradio da sam nekoj lokaciji nešto uplatio i čekao. Ali, na kraju će svi biti zadovoljni. Lakog posla bez stresa nema. Kad se setim '98. godine, Brena i ja smo otvorili Grand, a u to vreme je ZAM bio neprikosnoven. Mi smo krenuli sa pet pevača u našoj produkciji, a oni su imali 500. Dok se to nije zavrtelo, krenulo, dok nismo pokazali našu snagu, to je bilo stresno", izjavio je Saša i otkrio da među kupcima stanova ima i kolega sa estrade, a i on i Suzana su obezbedili decu.

"Jesu, ali ne mogu da kažem ko, nije korektno da govorim. Ima pevača, ima dece naših pevača. Uostalom, bez obzira što sam ja investitor, Suzana i ja smo uzeli dva stana, jedan za sina, drugi za ćerku, tako da će i oni živeti ovde, a i biće nam blizu", poručio je, a zatim prokomentarisao zalaganje Viki Miljković.

"Ide odlično saradnja (smeh). Kada smo počeli snimanje Zvezda Granda, Viki nije u tri emisije uzela nijednog kandidata! Ja kažem šta ovo znači, sad si se bacila u prodaju stanova, nećeš da radiš sa kandidatima (smeh). I onda sam joj rekao da ako ne uzme nikog u trećoj emisiji, po pravilu ispada iz ekipe i na njeno mesto će doći neko drugi. I onda je nabrzinu uzela (smeh). Šalim se, Viki radi dobar posao i ovde i u Zvezdama Granda."

"Ona je napravila veliku firmu, mislim da je ona s nekom firmom iz Turske napravila saradnju i fantastičan biznis. Ne samo za prodaju stanova, nego i za opremanje enterijera i tako dalje. Video sam neke stvari koje je radila za kuću Jelene Karleuše, za Cecu, tako da mislim da će i našoj deci raditi to, a verujem i drugim kupcima", kaže Saša Popović, koji danas važi za jednog od najbogatijih ljudi na estradi, a nedavno je pričao o vremenu kada je bio siromašan i kada je živeo u 17 kvadrata.

Veliki je ljubitelj luksuznih vozila, pa u svom vlasništvu ima pravi vozni park. Samo za automobile izdvojio je skoro 600.000 evra.