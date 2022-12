NA TABLETAMA SAM, ALEKS JE NAJPOKVARENIJA OSOBA! Dragojević urnisao Nikolićevu - JAVNO JE OSTAVIO, pa otvorio dušu!

Dejan Dragojević javno raskinuo sa Aleksandrom Nikolić, pa otkrio detalje za koje niko nije znao.

U Zadruzi se već duže vrijeme spekuliše o odnosu Zvezdana Slanića i Aleksandre Nikolić, te mnogi smatraju da tu i te kako postoje obostrane simpatije i da je pitanje trenutka kada će se nešto desiti.

Pobjednik pete sezone i, do skoro dečko Nikolićeve Dejan Dragojević konačno se oglasio ovim povodom, te saopštio da je odlučio da je javno ostavi."Neću da se budim svako jutro da gledam da li me je djevojka prevarila ili ne. Neću da svaki dan tumačim da li je bilo pogleda ili ne. Ne treba mi djevojka koja sjedi i druži se sa svima tamo, naglasio sam joj i prenio joj informacije da to ne smije da radi, da me to povrijeđuje", rekao je Dejan na svom Jutjub kanalu i dodao:

"Tvrdim da je Aleksandra jedna od najpokvarenijih ljudi koji su ušli u rijaliti. Kaže da me voli, a svim što radi meni čini zlo. Njena komunikacija sa Zvezdanom je počela da mi smeta kada je sjedjela na garnituri pored njega, međutim, svaki put sam sam imao priliku da joj dam do znanja da to ne radi. Kada se pomirila sa Miljanom, shvatio sam da je mnogo veća želja da pristupi Zvezdanu jer su Miljan i Zvezdan dobri. Povrijedila me je prvo sa čokoladicom, a tad je željela da napakosti Milici Veselinović. Milica je osjetila da Aleksandra ima kvarne namjere prema njoj. Aleksandra ima svoje ciljeve koje mora da pobijedi", rekao je on.

Potom je progovorio o svom zdravstvenom stanju.

"Zvezdan je neposredan igrač i ona gaji simpatije prema njemu. Aleksandri je prenijeta informacija 4 puta, da sam loše, da nisam dobro, da sam završio na tabletama zbog svega što radi i da se distancira od muškaraca. I Bebica je prenio da je meni teško. Ona i posle svega ima potrebu da komunicira sa Zvezdanom. Zašto zauzeta djevojka priča u šiframa? Meni ne treba takva veza", rekao je on.

Dejan je priznao da je unosio informacije i slao joj poruke u Zadrugu.

"Ja sam slao ljude da joj dobace, nikada me nije ispoštovala. Ona sve potencira da je sanjala moj razvod, koji ja ne mogu da ubrzam. Ja sam joj rekao da ne potpisuje ugovor, da sačeka malo, da se ja stabilizujem. Ona je odmah potpisala ugovor. Kada je čula da ulazi Filip tu je već počela da razmišlja. Mi smo imali dogovor ako neko od njih ulazi da nema komunikacije nema ničega. Filipu je prišla kada je Milica krenula sa njim da se mazi. O Filipu neću reći nijedno ružno slovo, opet mi je otvorio oči. Izabrala je jako lošeg lika iz pete sezone, ali se vodi da je i loša reklama dobra reklama. Sve znam, znam kako sam podnosio sve što se dešava, protiv sam svega što radi", rekao je on, a onda spomenuo depresiju u kojoj je bio zbog nje.

"Prije dva i po mjeseca je ovo počelo da se dešava, teške situacije su mi bile, David me je izvukao iz najveće depresije. Neke situacije su presudile da bih ja raskinuo, dovoljan je flert i sve što je dozvolila", zaključio je on.

