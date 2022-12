KIJANU RIVS STIŽE U BEOGRAD?! Holivudski glumac neće doći zbog filma, ovo su detalji - "Poseta će trajati nekoliko dana"

Holivudski glumac Kijanu Rivs, navodno bi početkom 2023. godine trebalo bi da poseti Beograd.

Izvor: Shutterstock/DFree

Kako prenose domaći medji Kijanu Rivs bi u Srbiju trebalo da dođe kako bi se susreo sa fanovima svog strip serijala. Navodi se da je Rivs oduševljen činjenicom da je naša zemlja prva van Amerike koja je otkupila prava na objavljivanje stripa čiji je koscenarista.

"Kijanu je čuo lepe reči od kolega koji su snimali u našoj zemlji. Osim toga, ima nekoliko prijatelja s Balkana, a i veliki je fan Novaka Đokovića. Inače, njegov strip je bio jedno od najtraženijih izdanja na nedavno održanom beogradskom Sajmu knjiga", rekao je izvor za "Kurir" i dodao: "Poseta će trajati nekoliko dana i on želi da obiđe sve turističke atrakcije o kojima je slušao i čitao ranije. To će više biti privatna poseta, ali će on, u dogovoru sa svojim timom, jedan dan sigurno odvojiti za druženje i upoznavanje s fanovima stripa, kojih je u našoj zemlji ogroman broj".

Posebno je zanimljivo da će Kijanu, koji je jedan od najvećih holivudskih filantropa, ovu posetu našoj zemlji navodno iskoristiti i da novčano pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija - "Poznato je da je Rivs najveći deo svog bogatstva podelio, jer mu je neugodno koliko zarađuje. Daje svima - fanovima, saradnicima, bolesnima za lečenje. On je donirao 70 odsto zarade od filma 'Matriks' za pronalazak leka za obolele od leukemije. Sigurno je da će i kod nas ostaviti veliki novčani prilog nekoj organizaciji ili ustanovi za koju njegov tim proceni da je adekvatna", istao je izvor za pomenuti portal.

Strip pod nazivom "BRZRKR" je najskuplji strip u istoriji na jednoj poznatoj platformi, ali i najprodavaniji originalni strip serijal u poslednjih 25 godina. Objavljen je početkom septembra i za samo tri dana prodat je u rekordnih 650.000 primeraka.

"Stvaranje i učestvovanje u pisanju stripa bilo je vrlo uzbudljivo iskustvo, budući da obožavam stripove još od detinjstva. Stripovi su imali značajan umetnički uticaj tokom cele moje karijere", istakao je Kijanu.

U stripu se govori o čoveku poznatom kao B, koji je napola smrtnik, napola bog, proklet i prinuđen na nasilje. Nakon što je vekovima lutao svetom, B. je možda konačno pronašao utočište - rad za vladu SAD, za koju se bori u bitkama previše opasnim i previše nasilnim za bilo koga drugog. U zamenu za to, B. će dobiti jedino što želi - istinu o svom beskrajnom, krvlju natopljenom životu i kako da ga okonča.

Kijanu Rivs već nekoliko godina uživa u ljubavi sa umetnicom Aleksandrom Grant. Javnost je bila podeljena kada se saznalo za njihovu vezu - dok su jedni tvrdili da je Aleksandra, koja ima 49 godina "suviše ružna i matora" za Kijanua (52), drugi su hvalili zvezdu "Matriksa" što je našao "normalnu ženu", a ne "neku mladu i napumpanu" kao većina njegovih kolega.