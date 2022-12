IMALA JE 90 KILOGRAMA, A SADA JE PRAVA BOMBA! Ovako je Aleksandra Subotić prije izgledala (FOTO)

Aleksandra Subotić nakon izlaska iz rijalitija promijenila je fizički izgled i liniju dovela do savršenstva.

Bivša učesnica Zadruge, Aleksandra Subotić ljetos se našla u centru skandala kada ju je nevjenčani suprug s kojim ima sina, Predrag Peca Raspopović prevario sa tadašnjom najboljom drugaricom, Majom Marinković. Ljubav Maje i Pece nije dugo potrajala, a on se nakon raskida sa starletom vratio majci svoga sina i ponovo uživaju u ljubavi.

Aleksandra je veliku pažnju javnosti privukla i kada je u rijalitiju boravila s bivšim dečkom Davidom Dragojevićem i njegovom tadašnjom djevojkom Anom Korać. Starleta je tada potpuno drugačije izgledala, a nakon izlaska iz Zadruge totalno je promijenila svoj fizički izgled i liniju dovela do savršenstva.

Kontrovezna starleta je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala kada je imala čak 90 kilograma. Aleksandri je u borbi sa kilogramima pomogla majka Ljuba Pantović.

"I ko sam cio svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest mjeseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje. Na tom putu mog razdora i propadanja u jednom momentu se pojavila moja mama, koja mi je bila najveća podrška", napisala je Subotićeva uz priloženu fotografiju.

Pogledajte Aleksandru nekada i sad:

Aleksandra Subotić se nedavno našla na meti negativnih komentara zbog psa koji je kupila ćerki Magdaleni i sinu Jovanu. Jutjuberku su napali zbog toga što je, kako su istakli, "papreno platila rasnog psa" umjesto da udomi neko "napušteno i gladno kuče".