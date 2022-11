ALEKSANDRA SUBOTIĆ OČEKUJE PRINOVU - Starleta podijelila lijepe vijesti: Porodica postaje bogatija za JOŠ JEDNOG ČLANA!

Nekadašnja rijaliti učesnica podijelila je s pratiocima na društvenim mrežama lijepe vijesti.

Izvor: Instagram/prinscreen/sandrasuboticss

Bivša učesnica Zadruge, Aleksandra Subotić ljetos se našla u centru skandala kada ju je nevjenčani suprug Predrag Peca Raspopović s kojim ima sina, prevario s tadašnjom drugaricom Majom Marinković. Nakon što su Peca i Maja raskinuli, Raspopović se vratio Aleksandri koja je sada fanove obradovala lijepim vijestima.

Kako se čini, od kako su ponovo zajedno, oni blistaju, a sad je Aleksandra objavila i radosne vijesti na svom Instagram profilu - "Moja porodica zvanično od sutra postaje bogatija za još jednog člana", napisala je Subotićeva i oduševila fanove, a neki su posumnjali i da je u drugom stanju.

Međutim, da li je Sandra ponovo trudna, ili su ona i Peca odlučili da nabave ljubimca, ostaje nam da saznamo.

Izvor: Instagram/sandrasuboticss/printscreen

Aleksandra Subotić jednom prilikom je progovorila o odnosu sa Pecom i otkrila kako sada zarađuje, ali i priznala kako je došlo do pomirenja nakon prevare i zbog čega.

"Do pomirenja je došlo tako što je svako skapirao gdje je pogrešio i ljubav je pobijedila, a glupost otišla u zaborav. Ne želim da pričam o detaljima i nikome ne želim da pridajem na važnosti, ali bi rekla ovako: Pomirili smo se mnogo ranije nego što ste to imali prilike da vidite ili pročitate u novinama, samo što to nije imao ko da objavi", rekla je Subotićeva.