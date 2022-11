FUDBALERI SU NAPADNI PREKO PORUKAMA! Sandru Afriku muvali REPREZENTATIVCI - "Trebalo bi takvi da budu na terenu"

Pjevačica Sandra Afrika progovorila je o fudbalerima i otkrila da su je muvali neki reprezentativci, kao i da li su joj slali nepristojne slike.

Izvor: Pink scereenshot

Sandra Afrika važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi, zbog čega ima veliki broj udvarača, a nakon što je pokazala nove grudi priznala je koliko puta je mijenjala silikone. Gdje god da se pojavi pjevačica atmosferu dovede do usijanja, a bakšiš leti sa svih strana. Sandrin inboks prepun je poruka od strane njenih fanova, ali i javnih ličnosti i sportista.

Ona je sada priznala da ima simpatiju, da je zaljubljena, ali da ne zna šta će biti. Na pitanje da li joj je poruke slao možda i neki od članova reprezantacije Srbije u fudbalu i kako se udvaraju fudbaleri, pjevačica je rekla da jeste.

"Jeste, ali ja neću reći ko. Iz poštovanja. Napadni su. Ne kao na terenu. Trebalo bi takvi na terenu da budu, malo napadniji. Oni su napadni samo u Instagram porukama", poručila je ona i otkrila da li joj je neko od njih slao nepristojne slike - "Nije mi niko poslao golišavu sliku, poruke su bile na svom mjestu".

Na pitanje ko joj je od fudbalera najljepši, Sandra je dala diplomatski odgovor - "Nemam iskreno nekog ko mi je najljepši. Mogu od mojih kolega da vam kažem ko je najljepši. Izdvojila bih Sašu Kovačevića. Idem stalno kod njega u restoran, živimo u istom naselju. On mi je kompletan muškarac, jako kulturan, lijepo izgleda".

Nedavno je njena izjava o istopolnim brakovima izazvala velike reakcije - "To je bila široka tema. Generalno, nemam problem sa tim, ja kao ja, prosto svako ima pravo da sa svojim životom radi šta želi. Nego su tu bile upletene druge stvari, vezano za djecu. Mislim da bi trebalo... kako djeci objasniti da su to tata i tata, treba da se razmnožavamo. Opet kažem, to je širok pojam", poručila je Sandra.

Pogledajte "vrući" snimak Sandre Afrike iz teretane:

