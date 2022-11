SVI PRIČAJU O MOJIM GRUDIMA: Sandra Afrika priznala koliko puta je mijenjala SILIKONE - odmah sam htjela veće!

Pjevačica Sandra Afrika otkrila na koliko je plastičnih operacija išla da bi imala grudi kakve želi

Izvor: https://instagram.com/sandraafrika/

Sandra Afrika važi za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih pjevačica na našoj javnoj sceni i tu titulu nosi već godinama. Iako jedna od najljepših, Sandra nije bila u potpunosti zadovoljna svojim izgledom, pa je nedavno ponovo korigovala grudi.

"O tome svi pričaju, ali da jesam, očigledno se vidi. Ovo je već treći put kako sam uvećala grudi, nije mogla ta veličina da se stavi odmah na početku i jednostavno imala sam želju da to bude veće. Mislim da ne pretjerujem i da je sve to srazmjerno. Tijelo se mijenja s godinama, sad sam krupnija i drugačija nego prije deset godina. Tada su te manje grudi išle uz moju figuru, a sada idu ove malo veće i to je to, više od ovoga neću", rekla je Sandra u emisiji "Ekskluzivno", a potom dodala šta bi još na sebi mijenjala da može:

"Da može ta visina nekako da se promijeni, to bih sigurno promijenila, da budem malo viša, ali pošto ne može nosimo što veće štikle i ostajemo na ovom".

Pogledajte kako Sandra sada izgleda: