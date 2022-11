DRAGANA MIRKOVIĆ O POMIRENJU SA SEKOM ALEKSIĆ - OBE SMO ISPALE NAIVNE! Pevačica otkrila kako su ponovo postale dugarice!

Dragana Mirković je ponovo u odličnim odnosima sa Sekom Aleksić, s kojom nije govorila nekoliko godina, a do pomirenja je, kako kaže, došlo sasvim spontano.

Dragana Mirković se oglasila nakon vesti koja je odjeknula u medijima, da su se ona i njena koleginica Seka Aleksić pomirile posle godina i godina nepričanja. Pevačica je potvrdila da je sa koleginicom ponovo u odličnim odnosima, a otkrila je i kako je došlo do toga.

Prema Draganinim rečima, njih dve su se potpuno spontano pomirile, bez ikakvih planova za tim i pompe, i Seka će biti njena gošća na snimanju novogodišnje emisije za DM televiziju, na kojoj svake godine tradicionalno ugosti najviše kolega.

"Mi smo bile dobre koleginice, ponekad smo se viđale. To je bilo poprilično onako retko, osim na snimanjima, ali smo bile jako drage jedna drugoj. Ona je meni bila sva simpatična u najpozitivnijem smislu. Ona je iz Bosne, kao i moj suprug, i tu se jako lepa konekcija napravi. Ispale smo poprilično naivne, jer su neki novinari ispričali neku priču da je Seka za mene rekla neke ružne stvari, mene je to zabolelo. Ja sam poverovala tim nekim ljudima, tako da samo obe ispale naivne. I kad smo se čule, ona je bila ljuta kako sam ja uopšte mogla da poverujem u to i onda smo jednostavno zaćutale. Ja sam ćutala zato što me zabolelo, a ona jer je ljuta. Letos sam se srela sa Sekom i njenim suprugom na aerodromu, kada me je Toni ispratio. Tu smo se pozdravile kao da ničega nije bilo. Šta čini bosanska veza? Toni mi se posle toga javio, rekao da se video sa Sekom. Kada je došlo snimanje, ljudi iz organizacije su je pitali da li bi došla na snimanje, ona je sa zadovoljstvom pristala. Ima sedam-osam godina kako ne pričamo. Ovo je jednostavna, prirodna priča, ništa nije isforsirano", ispričala je Dragana i odgovorila na pitanje da li još sa nekim od kolega nije u korektnim odnosima.

"Ja nemam otkopane ratne sekire. Ja nikada ništa loše nisam rekla ni za koga. To ako je neko drugi radio, na njemu je da zakopa ratne sekire, a ja sam uvek otvorena za zakopavanje ratnih sekira", poručila je muzička zvezda, a novinare je zanimalo da li će lično dočekati Seku na snimanju.

"Naravno da ću biti tu, da ću je dočekati, dočekaću je, kao i sve moje kolege", rekla je Dragana Mirković.