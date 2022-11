SADA JE OŽENJEN: Ana Kokić ne želi da priča o Rađenu, a evo šta kaže o tome što će njene ćerke dobiti brata!

Ana Kokić je jasno stavila do znanja da ne želi da je sa bivšim sprugom Nikolom Rađenom više spajaju u bilo kakvom kontekstu.

Izvor: Instagram/nikola_radjen/anakokicmusic

BIvši suprug Ane Kokić, proslavljeni vaterpolista Nikola Rađen, nedavno se oženio u Hramu Svetog Save u prisustvu najbližih i čeka dijete s pjevačicom Milicom Ristić. S Anom ima dvije već velike ćerke, a sada će s njenom koleginicom dobiti sina.

Ana je priznala da nema ni vremena ni živaca za novu ljubav, te od nje u skorije vrijeme nećemo čuti da je zaljubljena. Takođe je za bivšeg supruga rekla da ne želi više da je spajaju u bilo kojem kontekstu s njim i da poštuje njegovu suprugu, osim kao roditelje njihovih djevojčica.

"Mrzi me da imam nekog. Stvarno ne mogu. Baš me mrzi da upoznam nekog, pa da li ste jedno za drugo, da li odgovarate, da li ovo, da li ono... Nemam ni vremena ni živaca", priznala je pjevačica, koja je fokusirana na ćerke i na karijeru.

"Znam da djecu umije da 'smara' neka naširoko i nadugačka priča. Trudim se da sve što kažem bude u nekoliko minuta, konkretno i jasno, da bude približno njihovim godinama kako bi mogle da razumiju"

"Znam da djecu umije da 'smara' neka naširoko i nadugačka priča. Trudim se da sve što kažem bude u nekoliko minuta, konkretno i jasno, da bude približno njihovim godinama kako bi mogle da razumiju", rekla je, pa priznala da joj nastupi dođu kao neka vrsta relaksacije nakon kućnih poslova, koje baš i ne voli. Ipak, nikada ne angažuje kućnu pomoćnicu: "Ne baš, jer mislim da pored nas tri u kući bi bilo bahato da uzmem i pomoć".

Što se tiče njenog bivšeg supruga Nikole Rađena, bila je više nego jasna.

"Mislim da je zaista bespotrebno više pominjati nas dvoje u bilo kakvom kontekstu. Mi smo roditelji našim djevojčicama i to je sve. On je sada ipak oženjen i očekuje dijete. Želim da ispoštujem njegovu suprugu i njega i da ne pričam o njemu više", izjavila je Ana Kokić, a o tome što će njene naslednice dobiti mlađeg brata, nije željela da priča: "Rekla bih da to morate njih dvije da pitate, ali ne mogu jer nisu javne ličnosti, ne pričaju i ne pojavljuju se nigdje".