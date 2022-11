"NEMOJ TO DA RADIŠ, VIDJEĆE TE ŽENA I DJECA": Pjevačica na meti muškaraca - Šalju DEGUTANTNE poruke i slike!

Maja Berović otkrila kakve joj poruke šalju muškarci na Instagramu

Izvor: Instagram/mayaberovicofficial

Pjevačica Maja Berović, koja se nedavno našla u centru pažnje zbog snimka s nastupa na kojem odbija da uzme bakšiš od 200 eura, progovorila je o odnosu sa suprugom Alenom, ali i muškarcima koji pokušavaju da joj se udvaraju putem Instagrama.

"Niko ne bi vjerovao kad bih rekla da mi brak nikad nije bio u krizi. Možda će tek biti, ne znam šta me čeka u životu, ali dosad stvarno nije bilo kriza niti sam ikad pomišljala da tu nešto nije u redu. Duše su nam se srele u startu i nije bilo trzavica, i dalje se nadam najboljem", rekla je Maja i otkrila tajnu srećnog braka.

"Zadnja je moja. Ćutim kada drugi pričaju, ali zadnja je moja".

Pjevačica ne krije da često putem društvenih mreža doživi neku neprijatnost, ali da je s godinama ipak oguglala na takve stvari. "Sve javne ličnosti dobijaju razne komentare i poruke na društvenim mrežama, od nebuloza do ozbiljnih uvreda i pretnji, svašta tu bude. Ja se lično ne obazirem, ali nismo svi isti, nekoga to dosta poremeti i ne mogu svi da se nose s tim", rekla je Maja i istakla da nepristojne ponude, koje joj pojedini šalju u privatnim porukama, uvijek pokaže suprugu:

"Svašta mi šalju muškarci, pokažem i Alenu, dođe mi da podijelim i u stori, da kažem dosta više, prestani, vidjeće te djeca, žena, tetka, mama... Ne znam da li su oženjeni, šta su, ko su, ali stvarno svega ima, od slika do riječi. Bilo je degutantnih, ali nemojte me to pitati!".

