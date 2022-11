PRUŽA JOJ 200 €‎ BAKŠIŠA, A EVO ŠTA JE ONA URADILA! Šmekerski potez Maje Berović na nastupu, na mrežama HAOS ZOG SNIMKA

Maja Berović je na nastupu od jednog obožavaoca iz publike prvo dobila buket cveća, a potom i novčanicu od 200 evra...

Izvor: YouTube/Ami G Show

Pevačica Maja Berović se nedavno vratila poslu nakon kraće pauze zbog trudnoće i porođaja, pa opet hara scenom i puni klubove. Poznato je da je među onim pevačicama koje nazivaju "kraljicama bakšiša", te da je na njenim nastupima više nego galantno kada je u pitanju ostavljanje novca.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem Maja usred nastupa dobija veliki buket cveća od jednog obožavaoca, nakon čega joj isti taj momak pruža novčanicu od 200 evra. Maja nije želela da uzme, a ono što je rekla je oduševilo prisutne.

"Pare ne volimo, samo cveće", poručila je Maja sa scene, što je mnoge oduševilo, budući da je poznato da pevači uglavnom žive od bakšiša. Takođe je i poznato da je pevačica u braku s imućnim suprugom Alenom, biznismenom iz Austrije koji joj je najveća podrška i zaslužan za njenu karijeru, a s kojim sada ima sina Lava.

Zajedno su od njene 17. godine, a venčali su se 2016. godine na Rodosu.

"Svi znaju i ja to ne krijem, da mi je najveća podrška bio tadašnji verenik, a današnji suprug, koji je stao iza mene i pomogao mi finansijski u početku. On je bio neko ko je insistirao da se bavim profesionalno muzikom, jer je video koliko ja volim da pevam. On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar" rekla je Maja jednom prilikom.

"Za poštovanje", "Šmekerski potez", "Skidam kapu", "Svaka čast, Majo", samo su neki od komentara na snimak koji kruži mrežama, a na kojem odbija bakšiš. Pogledajte!