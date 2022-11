MAJA JE "NAMEŠTENA" PECI DA BI GA NEKO UPROPASTIO! Karađorđe izneo ŠOK tvrdnje posle skandala - Htela je da ga UCENJUJE!

Karađorđe Subotić je prokomentarisao "slučaj" Maje Marinković, njegove ćerke Aleksandre Subotić i Predraga Pece Raspopovića.

Izvor: Kurir TV/screenshot/Instagram/screenshot/majaamarinkovic/sandrasuboticss

Nakon skandala sa Majom Marinković, s kojom je javno prevario ženu, Predrag Raspopović Peca se vratio u porodično gnezdo, a Aleksandra Subotić mu je oprostila sve što joj je napravio iza leđa. Ovim povodom se oglasio i njen otac Karađorđe Subotić i dolio ulje na vatru.

"Bio sam ljut zbog cele te priče kada sam video paparaco fotografije sa Zlatibora. Bio sam frapiran i iznenađen, jer mi je Peca odavao utisak potpuno drugačijeg čoveka, čoveka koji je skroz na mestu. Ipak, mi muškarci smo uvek nezreli i reagujemo loše po pitanju nekih stvari. Na kraju sam zaključio da je izmanipulisan od te osobe zarad njenog ličnog interesa i ličnog ostvarenja", smatra Karađorđe.

"Peca je zbog toga doveden u jednu potpuno nepotrebnu situaciju za njega samog. Da se sve to desilo inkognitno, to bi bilo normalno, jer se to dešava među muško-ženskim parovima. Ipak, zbog tog snimka je sve ispalo tako bezveze. Radi se o osobi koja ne može da parira mojoj ćerki ni po čemu, iako je moja ćerka bila u tim nekim skandaloznim situacijama tokom života, ali je pokazala da nema takve afinitete životne, kao ta druga osoba. To smo mogli na kraju i da vidimo kako se završilo, a završilo se tragikomično. Pokazala je svoje pravo lice", izjavio je za Maju Marinković.

"Aleksandra i Peca su se pomirili, jer moja ćerka nije želela da se ta veza rasturi. Reagovala je zrelije od mene, jer je imala više informacija o tome šta se zaista dešava. Sve vreme su bili u kontaktu telefonskim putem dok je trajala ta afera, a on je zapravo sve vreme tražio način kako da se otkači od cele te priče. Njemu je sve to plasirano, jer se bavi nekim svojim poslom kojim se bavi, pa je taj neko želeo da ga upropasti i finansijski i da ga degradira u svakom pogleduna taj način što mu je plasirao tu vrstu devojke", tvrdi on.

"U jednom trenutku sam čuo i da je ona htela da ga ucenjuje nečim, tim nekim saznanjima koja je trebalo da dobije. Znamo iks devojaka koje su se bavile obaveštajnim radom i bile dobro plaćene za to", poručio je Aleksandrin otac.