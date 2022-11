DECENIJAMA JE NA MUZIČKOJ SCENI, A IMA JOŠ JEDAN TALENAT! Sneki otkrila čime se bavi pored pevanja - ovo NIKO NIJE ZNAO!

Snežana Babić Sneki otkrila svoj hobi, ali i veliku ljubav za koju niko nije znao.

Izvor: Kurir TV printscreen

Snežana Babić Sneki već nekoliko decenija je prisutna i aktivna na domaćoj javnoj sceni, a pored prepoznatljivog stasa i glasa, mnogi je nazivaju i "vlasnicom najboljih nogu" na estradi.

Pevačica je ostala verna svom zvuku i muzici, a sada je iznenadila sve otkrićem da se pored pevanja bavi i slikarstvom. Sneki ističe da se ovom hobiju više posvetila pre deset godina, kao i da je potpuno ispunjava. Ipak, kako kaže ne razmišlja da ga pretvori u profesiju. "Slikarstvom se bavim desetak godina i samo onda kada imam da prenesem nešto na platno. To nije nešto što je meni imperativ, ali volim da slikam. To je nekako došlo potpuno spontano bez ikakvih priprema. Kad god sam raspoložena i imam vremena bacim se na platno", objasnila je na početku.

Mnogim ljudima je hobi jedna vrsta izduvnog ventila od svakodnevnih obaveza i posla. Naročito kada je reč o slikarstvu, mnogi ga smatraju antistres terapijom. Međutim, kod nje to nije slučaj. Sneki takođe dodaje i da i te kako uživa u tome da svoje radove poklanja bližnjima, bilo da su to članovi porodice, prijatelji ili poznanici.

"Slikarstvo mi ne dođe kao antistres terapija već kao veliko zadovoljstvo. Jedan ventil radosti i osamljenja u kome nalazim izvor energije za neke druge poslove. Mnogo volim prirodu i u tome nalazim mir. Inspiraciju vidim u ljudima dobre energije, u lepoti, u lepom danu, u nekim detaljima koji vidim na ulici i u životu uopšte", otkriva.

"Prijateljima uglavnom poklanjam slike i onome za koga smatram da ume ceni moj trud i rad. Nesmatram da je to od neke velike umetničke važnosti, ali mislim da sve ono što izađe iz čoveka može biti umetnost ukoliko on to na pravi način prenese", rekla je pevačica.