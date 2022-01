SNEKI ZAVRŠILA U GIPSU NAKON PEHA! Poletjela sa stepenica, a kada je njega vidjela SKAMENILA SE

Snežana Babić Sneki prisjetila se jednog peha pred nastup zbog kog je završila u gipsu.

Izvor: Kurir TV printscreen

Poznato je da se pjevačima na nastupima često dešavaju nezgode, a Sneki je priznala da nikada neće zaboraviti peh koji joj se dogodio pred sam koncert.

"Sjećam se svog koncerta i to rasprodate sve karte, ja silazim niz stepenice, a tada su bile one metalne potpetice popularne i ja tako poletim sa trećeg stepenika i padnem. Potpuno sam izvrnula lijevu nogu, ali sam uspjela da odradim koncert do kraja, međutim strpali su me u gips", prisjetila se pevačica.

Iako su doktori zahtijevali da otkaže turneju i prepisali joj strogo mirovanje, pjevačica nije marila za njihove savjete.

"Ma kakvi, meni iznesu stolicu i ja lijepo sjedim i pjevam. Kad ono na jednom koncertu vidim gospodina koji mi donosi cvijeće, ja sam se skamenila kad sam shvatila da je to moj doktor koji mi je rekao da moram da budem kod kuće", ispričala je Sneki u emisiji "Nedeljno popodne".

Snežanini "aduti" dugi 125 centimetara osigurani su navodno na milion dolara, pa se pjevačica ovim pridružila brojnim svjetskim zvezdama koje su uradile isto. Džej Lo guzu, Sneki noge! Pjevačica je ovo potvrdila prije nekoliko godina, ali nije željela da otkriva sumu.

"Na svoje noge sam uvek bila ponosna, a koliko one vrijede procijenite sami", rekla je Sneki tada.