UPOZNALI SE U PARKU, BIO I SA STARIJIMA OD NJE! Ovo je 15 godina mlađi dečko Mine Kostić - pevačica otkrila SVE DETALJE!

Mina Kostić otkrila kako je upoznala i otpočela romansu sa novim dečkom.

Izvor: Kurir TV printscreen

Pevačica Mina Kostić, koja iz braka sa Igorom X ima ćerku Anastasiju, pre nekoliko dana je priznala da je ponovo zaljubljena. Ona je otkrila da ima novog dečka koji je od nje mlađi 15 godina, a spojila ih je ljubav prema životinjama.

Sada su se zajedno pojavili u emisiji "Premijera vikend specijal" i prvi put govorili o svim detaljima njihove romanse. Mina ne krije koliko je ispunjea i srećna, a o svom partneru ima samo reči hvale. Pevačica je objasnila da su se upoznali sasvim slučajno, kao i da se ljubav rodila spontano.

"Šetala sam sa Anastasijom i kučićima, on je prišao, pomazio kucu i tako je počelo. Neko vreme se nisam javljala, neke dve nedelje, jer ja ne koristim te društvene mreže. On jeste mlađi, kakve to veze ima?! Imala sam i starije pa nikome ništa, ali i Nikola je imao i starije od mene", nasmejala se pevačica.

"Tako je bilo, slikali smo se, posle smo se prijateljski dopisivali iako sam odgovor dobio sa zakašnjenjem. Počeli smo da šetamo, da se viđamo, sve je jako spontano bilo", izjavio je Nikola.

Ovako Nikola izgleda: