Američki mediji najavljuju da Džamal Marej naredne godine odlazi u Toronto, pa se postavlja pitanje kog igrača bi Darko Rajaković mogao da razmeni za iskusnog Kanađanina.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Otpuštanje trenera Denvera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta, svega nekoliko utakmica pre kraja ligaškog dela sezone, otvorilo je mnoga pitanja. Od toga ko je krivac, do toga ko bi od igrača mogao da ode iz tima, jer stanje u ekipi pokazuje - rekonstrukcija je neophodna. Prema svemu sudeći, Nikola Jokić neće se seliti, ali prvi kandidat za napuštanje klupe tima iz Kolorada je Džamal Marej (28), a mediji u Americi vide ga u Torontu naredne sezone.

Kritike na račun Kanađanina bile su mnogobrojne u poslednje vreme, pa se on smatra jednim od glavnih krivaca za poraze Denvera. Loša sezona šampiona NBA lige iz 2023. traži razlog zašto se potencijal i najbolje partije Nikole Jokića uzalud traće... Pa, kada se sve sabere i oduzme, američki mediji najavljuju da bi odlazak Mareja bilo jedino rešenje za poboljšanje situacije u Nagetsima.

Denver je pobedio u poslednja dva meča, najpre su savladali Sakramento, a onda i Memfis, a Marej je u oba susreta imao nešto skromniji učinak. Uz sve to Kanađanin je minulog leta produžio saradnju sa Denverom na još četiri sezone uz naknadu od 207 miliona dolara, što je 51, 9 miliona po sezoni. S obzirom na to da Marej i dalje ima titulu jednog od boljih NBA igrača, možda Nagetsima neće biti teško da ga zamene, ali pravo pitanje je koja opcija je prava? Toronto se spominje kao najrealnija mogućnost da dođe do razmene, saznao je Kejleb Hajtauer i objavio za "Sporting njuz".

Šta Toronto može da ponudi Denveru?

Marej igra u Denveru od svoje prve NBA sezone (2016), ali on je Kanađanin u duši, pa bi Toronto mogao da bude pravi izbor za njega. Ipak, pitanje je šta bi tim koji vodi Darko Rajaković mogao da ponudi u zamenu za veliko pojačanja? Toronto je pretežno mlada ekipa i poslednjih sezona mnogo ulaže u igrače poput Skotije Barnsa, Er Džej Bereta, Džejkoba Poltla, Imanuela Kviklija i Brendona Ingrama.

Možda bi Imanuel Kvikli (25) mogao da stigne u Kolorado, ali nije realno očekivati da će pružiti nešto bolji doprinos od Mareja s obzirom na to da je ove sezone odigrao svega 33 meča, a sve to zbog povreda... Poslednji put je na terenu viđen 10. aprila, ali je propustio poslednji meč protiv Dalasa, dva dana kasnije, te nije sasvim realno očekivati da će jednog povređenog igrača trejdovati za drugog, koji je isto sklon povredama.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Takođe, postoji mogućnost i da u tim Denevera, bez obzira na različitu poziciju, stigne i Brendon Ingram, koji igra sjajno ove sezone. Beleži 22,2 poena, 5,6 skokova i 5,2 asistencije. U još jednoj od kombinacija, umesto Džamala Mareja za Nagetse bi mogli da zaigraju Džejkom Valter i Er Džej Beret. Valter igra svoju prvu NBA sezonu, ali već beleži 8,6 poena i 3,1 skok, dok je Beret sa 24 godine nešto iskusniji i ubacuje 21,1 poen i hvata 6,3 lopti.

Ipak i pored svih ovih varijanti pretpostavka je da Toronto nema mnogo opcija da ponudi Denveru u ovoj razmeni. A, s obzirom na to da američki mediji naredne sezone Kanađanina vide u timu iz domovine, sve su veće šanse da će se još neka strana priključiti ovom trejdu.