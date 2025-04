Slovenac Saša Vujačić otkrio je da ga je Luka Dončić oduvek podsećao na Kobija Brajanta.

Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Dolazak Luke Dončića u Lejkerse probudio je nadu kod navijača Jezeraša. Svi oni žele isto - da se jednog trenutka pojavi igrač koji će biti simbol kao svojevremeno Kobi Brajant. Svojim stilom igre Dončić podseća na legendu NBA, a to je potvrdio i Slovenac Saša Vujačić. Bivši košarkaš kao zajedničku crtu pronašao je 'miris krvi' koji obojica igrača osećaju.

Luka Dončić je u NBA stigao 2018, sa svega 19 godina, ali kao MVP i šampion Evrolige, bio je projektovan kao veliki talenat najjače lige na svetu, a to je ubrzo i dokazao. "Mi se zapravo ne poznajemo, znamo jedan za drugog. Imali smo različite rute koje su nas odvele u NBA, ali čini mi se da kada je prvi put stigao u ligu, da me je Mark Stern ili neko zvao i pitao: 'Šta mislite o njemu?' Znate, on dolazi iz iste zemlje i par njih me je zvalo, a ja sam rekao: 'Biću iskren, gledam ga kako igra i možda je jedini koji me malo više podseća na Kobija od bilo koga drugog'", otkrio je Vujačić u podkastu "Out The Mud".

Vujačić je imao priliku da u Lejkersima igra sa Brajantom, te je verovatno jedan od pozvanijih koji ima mogućnost da komentariše sličnost sunarodnika i velikog prijatelja. "On igra sa osmehom, veoma dobro razume geometriju na košarkaškom terenu, talentovan je, ali ima nešto u njegovim očima što je, kada igra košarku, upravo ta ubilačka stvar koju ima. Rekao bih da može da namiriše krv, razumete? Kao što je Kobi uvek govorio: 'Mogu da nanjušim krv.' Još je mlad, ali mislim da poseduje nešzo od mog velikog brata."

Vujačić je potom zaključio da će Dočić i Lejkersi blistati zajedno: "On je poseban. Definitivno je poseban i mislim da ako ostane na pravom putu - a mislim da hoće - pred njim je dosta šampionata".

Šta povezuje Luku Dončića i Kobija Brajanta?

Po dolasku Luke Dončića u Lejkerse mnogo se govorilo o njegovoj sličnosti sa Kobijem, pa je nekoliko puta i sama vlasnica kluba iz Los Anđelesa Džini Bas jednom prilikom o tome govorila. "Kad se prisetim, poslednji put sam Kobija videla živog otprilike mesec dana pre nego što je preminuo. Tada je doveo ćerku Điđi na utakmicu Lejkersa da vidi Luku kako igra. Luka je bio njen omiljeni igrač. Sama činjenica da je Luka sada u našem timu znam koliko bi to usrećila Kobija i Điđi."

Govorila je i Bas i o susretu sa Lukom, a onda i njegovim prvim rečima po sklapanju saradnje, a one su se naravno odnosile na legendu NBA lige. "Kada sam ga prvi put srela rekla sam mu da će napisati svoje poglavlje u knjizi istorije Lejkersa - tako smo uzbuđeni što te imamo. A, onda je on rekao da zaista želi da je Kobi tamo. To je bio veoma važan odnos. Kobi ga je podržavao, verujem da oseća to, bez obzira što Kobi nije tu", zaključila je u podkastu kod Riča Elsena.