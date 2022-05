"REKLA SAM MU DA SAM JALOVA, ONDA SE DESILO ČUDO" - Minu Kostić je ljubav skupo koštala: Pokradena sam na pravdi Boga!

Pevačica Mina Kostić progovorila je o ljubavi i svojoj naslednici, te otkrila da su joj lekari rekli da ne može da ima decu.

Pevačica Mina Kostić koja je nedavno poručila da nije animir dama, gostovala je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji gde je govorila o svojoj naslednici Anastasiji koju je dobila sa Igorem Kostićem, poznatijim kao Igor X.

Ona je sada otkrila da nije ni znala da može da ima dete, jer su joj lekari govorili suprotno.

"Njemu sam rekla da ne mogu da rodim, jer su mi rekli da sam jalova. A onda se desilo čudo. Svakog dana sam se molila Bogu ujutru i uveče i eto, rodila se devojčica. Dete nam raste, u kontaktu smo i najbitnije je da ona ima ljubav sa obe strane. Shvatila sam kako treba da radim i tako se i ponašam", objasnila je Mina, koja nije do kraja izgubila nadu u ljubav muškarca, ali za nju je, pored deteta, najvažnija ljubav prema Bogu.

"Shvatila sam da je oko mene sve ljubav. Pravu sreću sam spoznala tek kada sam srce predala Bogu, od tada sam presrećna i ništa mi više nije potrebno", poručila je Mina.

Pevačica je takođe otkrila da ju je ljubav mnogo koštala - i emotivno i novčano.

"Volela bih da mi se desi prava ljubav, ali me je ona, nažalost, skupo koštala. I to mnogo. Maltene svaka, ali ja sam svima njima oprostila. I finansijski i emotivno. Udala sam se i sve sam stavila na njegovo ime. I zgradu koju sam gradila, koju smo Džej i ja finansirali. I kola i njegova kuća. Pokradena sam na pravdi Boga, ali to se dešava svim mojim koleginicama", ispričala je Mina.