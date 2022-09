PREVRTALA OČIMA ZBOG MAJE NIKOLIĆ I VESNE VUKELIĆ VENDI: Sajsi MC postala hit na mrežama - pogledajte šta se desilo!

Reperka okretala glavu dok je jedna pjevala, prevrtala očima dok je druga pričala...

Izvor: YouTube/ KONTRA SHOW /printscreen

Vesna Vukelić Vendi, Maja Nikolić i Sajsi MC našle su se zajedno u emisiji "Amidži šou", gdje je došlo i do sukoba.

Sukob se dogodio i između Vendi i aktiviste LGBT Predraga Azdejkovića zbog Parade ponosa, tokom koje je kontroverzna pjevačica stavove branila riječima: "Parada je blud i razvrat. Sodoma i Gomora. Mi, kao zemlja Svetog Save, ne treba to da dopustimo jer to urušava naš moral", sve je palo u drugi plan kada su na Tviteru isplivali segmenti iz emisije, a reakcije reperke Sajsi MC postale su viralne.

Prvi klip koji je osvanuo na Tviteru sa "Sajsi u glavnoj ulozi" bio je onaj kada Maja Nikolić pjeva hit Vitni Hjuston "I will always love you":

Da bi potom prevrtala očima kada je Maja Nikolić pričala o pravima homoseksualaca u Srbiji:

Vendi je kasnije kritikovala reperku i njen nastup, a ova joj je odgovorila da je degutantno da priča o njoj.

"Ona meni djeluje kao da je u nekoj čamotinji. Smorena. Prosto ne mogu da verujem da imaš takvu energiju na sceni, ili vaskrsneš. Ne znam kako zračiš", rekla je Vendi.

"Dođi na nastup, pa vidi", odgovorila joj je Sajsi, a potom dodala: "Ne bih da komentarišeš moje javno nastupanje. Moje nastupanje na bini mogu da komentarišu svi, ali mislim da je degutantno da se komentariše moje bivstovanje ovde".