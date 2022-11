PRIČA DA JE PUN KAO BROD, A DOLAZILI MU IZVRŠITELJI! Progovorila sestra rijaliti učesnika - ocrnila ga za sve pare!

Sestra Nenada Macanovića otkrila sve o poslu kojim se bavi Miljanin dečko, kao i da li je u kontaktu sa bivšom ženom

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nenad Macanović Bebica, koji je u žižu javnosti dospeo kao dečko Miljane Kulić, ne prestaje da intrigira javnost. Mnoge njegove izjave i tvrdnje su bile pod znakom pitanja, a tokom prethodne noći došlo je do navoda i spekulacija da je čak i član sekte. Sada se oglasila njegova sestra, koja je odlučila da svim spekulacijama stane na put i konačno otkrije istinu.

"Nenad ne priča sa porodicom od 2020. godine, ali samo sa ocem i nije razlog razvod braka, otac mu se nikad nije mešao u brak, problem je nastao između njih dvojice zbog Nenadovih neuspelih poslova, zbog kojih je upadao u dugove koje smo mi kao porodica vraćali. Sa nama je imao kontakt dok nije počeo vezu sa Miljanom, a sa mamom i dan danas ima kontakt, ali samo putem telefona".

Nenadova sestra smatra da on nije dobar otac, ali je dodala da je u kontaktu sa bivšom ženom: "Kontakt sa bivšom ženom ima, komunicira samo zbog alimentacije, ni jedan drugi razlog ne postoji, razveli su se i svako živi svoj zivot. Što se tiče njegovog roditeljstva, ne može dobar otac da bude neko ko svoju decu viđa dva puta godišnje i koga ne zanimaju potrebe svoje dece a brine se o tuđem detetu kao o svom. Sve što kaže za decu da ih viđa, čuva i brine o njima - laže. Mi kao porodica decu viđamo, on ni ne pokazuje inicijativu".

Ona se dotakla i njegove veze sa Miljanom: "Miljanu je upoznao zet preko prijatelja gde je ona spavala u Krnjači dok je boravila u Beogradu, pozvao je da snimi reklamu i tako je sve krenulo. Postavili su se prema njoj najnormalnije, zet joj je taj dan izašao u susret da je odveze na neke tretmane koje je radila po gradu. Marija, njena majka, bila je upućena u sve, znala je sa kim je, gde je, jer su prijatelji garantovali za zeta. Pozvana je na večeru kod njih jer je sama u tom trenutku bila u Beogradu, družila se sa nama, bilo je sve normalno, ni jedan razlog mimo toga nije postojao. Nenad je dolazio kod nas i pre Miljane, nije pozvan specijalno povodom toga, da bi nju upoznao, već je došao kao svaki drugi dan što je dolazio. Takođe je i Marija došla kod nas, da nas upozna i uverila se da smo normalni i da nemamo nikakve loše namere prema Miljani. Miljana je tada kada je dolazila bila jedna sasvim normalna devojka koja je želela da se druži. Nenad i ona su se viđali posle u kafiću kod Metroa gde su pili kafu, i pored toga Nenad je vozio nju gde je trebalo po Beogradu, takođe i Mariju kada je došla, niko od nas nije ni pomislio da će od bezazlenog druženja ili vožnje ispasti sve ovo što je danas!

Na pitanje vezano za posao, sestra otkriva da je Nenad radio u očevoj firmi: "Što se tiče tatine firme, to je mala porodična firma sa par radnika uključujući i tatu koji radi zajedno sa njima. Nenad je radio zajedno sa tatom, sve što je i on radio od papira, građevinskih radova i svega ostalog što se radi u firmi. On je iz firme otišao pre par godina, a 2020. zvanično kada je upao u dugove za koje nije želeo da prizna. To što je Kulićima marioneta je njegov izbor, sam to želi da bude, on je takođe bio pozvan da dođe i da se vrati u firmu kod tate, ali nije želeo".

Na njegove izjave da je situirao ženu i decu i da zetovi hoće da ga ostave bez svega kaže: "Nije plaćao alimentaciju dugo, do te mere da su izlazili izvršitelji dok nije počeo da plaća. Sad je vratio dug alimentacije, to nećemo da grešimo dušu, ali što se tiče ostalih potreba dece, plaćaju naši roditelji dosta, njihova majka i njeni, i mi kao tetke. Deci ne fali materijalno ništa, samo otac, a to je gore nego sve materijalno što imaju. Što se tiče stana, nikada nije kupio ženi stan, niti postoje te silne pare o kojima on priča za stanove. Žena mu plaća kiriju u stanu u kome živi, a u jednom od naših stanova ona nije želela da živi, a ne da joj nije bilo ponuđeno ili da je izbačena kao što se provlačilo. Imamo zgradu sa pet stanova koji su namenjeni nama, dva skromna auta i to je to. Mi svi radimo za plate i živimo pristojno i skromno kao svaka prosečna porodica. I da, što se zetova tiče, nijedan zet nikakvu korist nema od tatine firme, niti bilo kakve naše imovine, osim što žive u stanovima sa nama, a to je nama ćerkama svakako sledovalo. I jedan i drugi imaju svoje poslove, a naše roditelje poštuju više nego on koji pljuje po njima i dostupni su im za sve 24/7. Taj stan u koji je otišao da živi, kad je otišao iz kuće, on je iznajmio i bio je izbačen iz njega kad je mama prestala da mu šalje pare za kiriju jer je počeo vezu sa Miljanom".