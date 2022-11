VRELA AKCIJA PRED KAMERAMA! Zadovoljila ga ispod pokrivača, a onda ZATRESLI krevet - Miljana ne staje (VIDEO 18+)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su legli u krevet u izolaciji, gdje su počeli da razmjenjuju nežnosti, a potom je uslijedila vrela akcija.

Izvor: Twitter/Zadruga Official/screenshot

Miljana Kulić nakon ulaska u Zadrugu zbližila se s bivšim dečkom Lazarem Čolićem Zolom, ali kada je čula da učesnica rijalitija sumnja da je zatrudnjela s njim odlučila je da se vrati Nenadu Macanoviću Bebici koji se u tom trenutku uselio na imanje u Šimanovcima. Nakon nekoliko dana s Bebicom, Miljana je odlučila da se ipak vrati Zoli, a zatim je "zatresla" izolaciju s njim.

Zola i Miljana dvoje su zatresli jorganu planinu, a u jednom trenutku Miljana je oralno zadovoljnila Čolića. Nakon odnosa, nastavili su da se ljube i tako proslavili pomirenje, iako je nekoliko sati ranije govorila da se igrala sa Zolom.

"Nemam ljubav prema Zoli, igrala sam se. Da bi postojala emocija, morale bi dvije strane da ih imaju. On se igrao sa mnom. Od sinoć nemamo komunikaciju", pričala je Kulićeva. Inače, njena majka Marija Kulić je napala zeta Nenada Macanovića Bebicu jer nije branio njenu čast pred zadrugarima nakon što je Zorica Marković rekla da će dati adresu gdje su bili intimni.

"Šta sam ja sve rekla kad sam se sa Bebicom svađala, ja sam rekla da je možda zaljubljen u nju", rekla je Miljana, a Ivan Marinković jedodao: "Oni kao sve kažu iz afekta, kao bolešine, a vi ih izgovarate".

"Odakle tebi mozak to da kažeš, pa nije on Bojan Tomović, on je bolestan čovjek. Zdrave ne svrstavaš sa psihički bolesnima, a nije ti ni bio dečko. Ti u tvojim šalama izgovoriš takve gadosti", rekla je Marija kroz suze.

Pogledajte "vrelu" akciju Miljane Kulić i Zole: