ZBOG RIJALITIJA NOSILA SJEKIRU U TAŠNI, POLICIJA JE ZAUSTAVILA: Evo šta sad planira da uradi Bebi Dol!

Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, dobila je ponudu da uđe u Zadrugu. Ako sve bude po planu, pjevačica bi trebalo uskoro da se useli u bijelu kuću.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Produkcija je Bebi Dol ponudila odlične uslove, naročito honorar. Nekadašnja velika zvijezda Jugoslavije je od 2009. pa do danas učestvovala u nekoliko takvih formata, koji su je prikazali u potpuno drugačijem svijetlu. Bebi je na lično insistiranje postala učesnik Pinkovog projekta. Ona je u tom šou-programu vidjela jedini spas za finansijske poteškoće s kojima se tada borila, pa je kontaktirala s producentima i ponudila se kao takmičar jer joj je novac bio hitno potreban.

Ona i njen suprug ostali su na ulici kada ih je bivši stanodavac 2018. godine izbacio zbog neplaćanja kirije, pa su bili prinuđeni da žive kod pjevačicine majke. Bebi je, gostujući u emisiji "Sceniranje", otkrila da je imala traume nakon učešća u rijalitiju Farma.

"Dva mjeseca sam sa sjekirom išla posle "Farme" po gradu, nosila sam je u velikoj tašni. Policajac me je na prelazu kod Skupštine zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u tašnu. Rekao mi je da me razumije. Danas su rijaliti programi malo drugačiji", rekla je Bebi.