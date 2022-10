Zoran Đorđević, otac poznatih jutjuberki Anđele i Nađe, je otkrio u lajvu sinoć da su mu ćerke nestale, kao i njegova supruga Tina koja je izašla u šetnju sa rođakom Marijom, i od tog trenutka im se gubi svaki trag!

Poznate jutjuberke Anđela i Nađa su prema tvrdnjama njihovog oca Zorana Đorđevića nestale sinoć u Francuskoj. On je to otkrio sinoć u lajvu koji je pravio na jutjub kanalu njegove dvije ćerke. Pored sestara, nestala je i Zoranova supruga Tina, kao i rođaka Marija. Prema tvrdnjama njihovog oca Zorana, Anđela i Nađa su imale problema sa poznatim jutjuberom Baka Prasetom.

Zoran je u kratkom lajvu objasnio kako mu nema ni supruge Tine, djece Anđele i Nađe, kao i rođake Marije, koja živi s njima. Rekao je kako im se gubi svaki trag od ponedeljka popodne i da su svima isključeni telefoni. On je to dokazao pozvavši ih tokom snimanja, a policiju može da kontaktira tek nakon 48 sata jer je to pravilo u Francuskoj.

Ko su poznate jutjuberke Anđela i Nađa?

Anđela i Nađa su djevojke iz Požarevca, koje žive u Parizu i koje dominiraju balkanskom Jutjub zajednicom, a uspjeh im je došao vrtoglavo. Sudeći po sajtu “socialblade.com”, one mjesečno od Jutjuba zarade najmanje 5.000 dolara. U središte pažnje su došle kada su izbacile pjesmu “Ola Ole” za koju je Baka Prase u svom snimku rekao da “ima toliko autotjuna da je i sam program izbagovao”.

Zoran je zamolio sve ljude koji nešto znaju o nestanku njegovih ćerki da mu se jave na “Instagramu”. Obavijestio je sve ljude da ovo nije nikakva šala jer se nikada, kako kaže, ne bi šalio na ovakav način.

“Anđela je u Parizu kao što znate i od 4 sata gubi joj se svaki trag. Juče ju je dovezao stric. Ona je trebala da upali lajv u pola 7. Ja sam je pozvao u 6:20 sati i od tada mi se ne javlja. U 6 sati je Tina izašla sa Marijom da prošetaju kuče. Od 6 sati, a sada je već pola 11, nikad se nije desilo da 4 i po sata šetaju kuče. U 8 sati je Nađa trebala da završi sa masterom, nije se javila. Ja sam je već u 8 sati i 3 minuta pozvao. Ne znam šta da radim. Ako bilo ko nešto zna sa Instagrama ili TikToka, ja vas sve molim da mi se javite. Ne znam s čime ovo ima veze, neću nikog da optužujem. Jednostavno, djece mi nema”, izjavio je zabrinuti Zoran.

Sukob sa Baka Prasetom

Dvije djevojčice svojevremeno su bile na meti Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, od kog su trpjele internet nasilje i koji ih je verbalno maltretirao. Situacija se svojevremeno završila navodnim fizičkim nasiljem koje su Anđela i Nađa pretrpjele, a tim povodom se oglasio i njihov otac Zoran Đorđević, koji je tom prilikom rekao:

“Anđelu je sačekao bukvalno ispred naše ulice, gdje je morala da uspori sa motorom. Tu je oborena sa motora i išutirana, izubijana...”, rekao je tada otac Zoran Đorđević.

