Oglasio se otac pronađenih jutjuberki Anđele i Nađe

Izvor: screenshot

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević su pronađene nakon cijelog dana potrage. Sestre su pronađene su sa svojom majkom i sestrom Marijom, a da je potraga završena javnost je obavijestio njihov otac Zoran. Ishod potrage je šokantan.

Zoran je otkrio da su one odlučile da "napuste porodicu", odnosno da napuste njega. Tvrdi da je šokiran i da se nije nadao da će se ikada nešto ovako desiti. Takođe je istakao da je mislio da probleme koje su imali mogu riješiti i da ništa nije vredno toga da se porodica napusti i to na ovakav način. Takođe, on dodaje da bez obzira na sve da je njemu najbitnije da su one žive i zdrave, a kada će ponovo nastaviti sa snimanjem tvrdi da nema informaciju.

Podsjetimo, Anđela i Nađa su djevojke iz Požarevca, koje žive u Parizu i koje dominiraju balkanskom Jutjub zajednicom, a uspjeh im je došao vrtoglavo. Sudeći po sajtu "socialblade.com", one mjesečno od Jutjuba inkasiraju najmanje 5.000 dolara. Samo nekoliko dana prije misterioznog nestanka, Anđela se svojim pratiocima požalila da je ispred svoje kuće vidjela nepoznatog muškarca koji je posmatrao baš njihovu kuću u Parizu.