Džulija Foks otkrila je da ne podnosi seksualni odnos.

Izvor: YouTube/ Jimmy Kimmel Live

Glumica i model, Džulija Foks, otkrila je zašto ne voli intimne odnose. Ko bi rekao? Ova lepotica važi za seks bombu koja šeta milijardere, ima burnu prošlost i svojevremeno je priznala da je postala domino dana na sadomazohističkim zabavama za imućnu klijentelu.

Još kao maloletnica provodila se po njujorškim noćnim klubovima u koje je ulazila s lažnom ličnom kartom, a sa 17 godina se predozirala i jedva preživela. Otvoreno je govorila o prethodnom poslu u seksualnoj industriji koji je radila kao tinejdžerka. Tada je istakla da joj je posao domino dane pomogao da usavrši svoje glumačke veštine, pa retko ko može da joj poveruje u najnovije izjave.

"Seks je za mene uvek bio jednostran, ali mislim da sve žene to mogu da kažu. Dakle, to je kao nešto u smislu 'ako mi ništa ne treba od muškarca, ne vidim smisao'. Ja sam toliko osetljiva na seks. To jednostavno nije uzbudljivo za mene. Mogu bez njega i odlično mi je", rekla je Džulija u podkastu "High Low With EmRata" kod Emili Ratajkovski.

Vidi opis BOMBA ŠETA MILIJARDERE, A SE*S NE MOŽE DA SMISLI! Glumica ŠOKIRALA priznanjem - "Ne uzbuđuje me, pre bih probala ovo!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Takođe, glumica je šokirala javnost kada je rekla šta joj je bolja opcija od seksa. Izjavila je da bi radije probala "ajahuasku", biljku koja se koristi u šamanskim ritualima pročišćenja. Ova opasna droga se konzumira na tajnim ritualima u stanovima od koje učesnici povraćaju, a onda padaju u trans i proživljavaju teške halucinacije.

"To je za mene uzbudljivo. Za mene je to kul", rekla je glumica i ostavila sve bez teksta. Pogledajte jedno od najprovokativnijih izdanja kontroverzne glumice: