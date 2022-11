PODNIJEĆU TUŽBU, A ONA NEKA RADI ŠTA HOĆE! Sanjina majka bijesna, najavila kakav HAOS će napraviti!

Majka Sanje Grujić, Danijela, oglasila se nakon ćerkinog sukoba s Marijom i Miljanom Kulić, te prokomentarisala i "budućeg zeta".

Sanja Grujić i Marija i Miljana Kulić su se ponovo žestoko posvađale u Zadruzi, nakon čega se oglasila i Sanjina majka te poručila da će podnjeti tužbu ukoliko dođe do fizičkog obračuna. Odnedavno je učesnica rijalitija u vezi sa jednim zadrugarom, što je prokomentarisala i njena majka Danijela, te otkrila kako gleda na "novog zeta".

"Ne znam da li se uopšte ja nešto tu pitam. Da li je to rijaliti svijet ili je to stvarnost, ne znam, nije mi realno, jer oni su tamo zatvoreni, emocije su pojačane. Sanjici sigurno prija da je među svima njima našla nekog ko će da stane uz nju, iako ja mislim da njoj tamo to nije potrebno! Suždrana sam, ali dokle god vidim da se moja Sanja smije, da je srećna i da joj je lijepo, ja podržavam sve. Apsolutno sve! Dečka ne poznanjem, ne mogu da sudim, i on je nečije djete, kao i ona moje. Vidim da je srećna, zadvoljna, dečko mi je djeluje pristojno, normalno, e, sad, da li je to ozbiljno ili ne, da li se ona zaljubila ili nije, to ne mogu da procijenim, ali vidim da je srećna i to mi je dovoljno", rekla je na samom početku.

"Sanja uvijek priča istinu, ne bavi se lažima, ne omalovaža druge, to je ponjela iz kuće. Za njen sukob s Miljanom i Marijom Kulić nemam riječi. Očajna sam! Ja sam majka, žao mi je što se Sanja uopšte kači s njima. Žena je bolesna, operisana je, ja bih je poštedjela. Koliko god da je Sanja u pravu, meni je to nekako... Ne znam. Njihov napad na Sanju, vidjela sam šta se desilo, nadam se da će Sanja ovaj put po izlasku iz Zadruge biti normalna i da će podnjeti tužbe za klevetu. Sanja je inače britka i oštra na jeziku u svojim izlaganjima, ali je frapirala i mene i mog supruga kada je rekla: 'Mama, ja kako sam izašla, meni su svi dragi i ne bih voljela da se bilo kome od njih nešto loše desi'. Odmah znate o kakvom profilu ličnosti se radi. Ja podnesem tužbu protiv zadrugara dok je ona tamo, koji se fizički obračunavaju sa njom, a ona povuče kad izađe! Šta ja sad da radim", požalila se Danijela, pa se opet vratila na Marka, Sanjinog dečka.

"Znate kako, ne volim nasilje nikako, nebitno da li je ustao da odbrani Sanjicu, dečko ne treba da ulazi u bilo kakve konflikte zbog Sanje, a ni zbog sebe. Trebalo bi da se distanciraju od takvih ljudi, najbolje je skloniti se ako ne možeš verbalno s nekim da se obračnunaš. Protiv toga smo, to se vidi i po Sanji, ona se uvijek sklanja. Meni je drago što je on moju ćerku odbranio, ali Sanja može s njima da izađe na kraj. Ona ide činjenicama, istinom, bez laži... Nije njoj niko potreban da je brani, kao ni napolju, ima ona nas kao porodicu koji smo sto posto uz nju. Marko je tu kao neko da bude uz nju kao neka emotivna podrška, da su bitni jedni drugom. Od mene imaju blagoslov, ja sam uz moje djete, e sad, da li je Marko, ili je to Car, Janjuš, bilo ko... Moje dete ima potpunu podršku da bude srećna, ali ne želim da gledam scene, da slušam gluposti, da nije neka rijaliti veza samo da bi se pisalo i da bi bila bitna kroz to", smatra ona.

"Ako bude bilo još nekog fizičkog kontakta, lično ću podnjeti tužbu, a Sanja neka radi šta hoće! Ja neću da gledam da nju neko tako napada, to mi je strašno", na kraju je odlučno poručila.