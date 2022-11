"ZNAM GDE SI IMALA S*KS SA ĆERKINIM DEČKOM" - Zorica raskrinkala Mariju Kulić: Otkriću adresu i apartman u kom ste bili!

Marija Kulić i Zorica Marković žestoko su se posvađale za Crnim stolom, a zatim mu iznele skandalozne tvrdnje jedna o drugoj i pale su teške reči.

Majka Miljne Kulić, Marija nedavno je sa unukom Željkom ušla u Zadrugu gde je otkrila da je napisala testament i kome ostavlja starateljstvo nad unukom nakon njene smrti. Čim se Marija uselila na imanje u Šimanovcima odmah je počela da zavodi red, a sada je ušla u žestoku raspravu sa pevačicom Zoricom Marković. Zadrugari su dobili zadatak da izaberu najdvoličniju osobu u rijalitiju, a Marija je dodabrala Marinu i Zoricu Marković, koja je pobesnela.

"Toliko si lažna i dvolična. Sve sam prošla kao majka sa tobom, a ti si p**ketina smrdljiva. P*ši k*rac Bebici, j**ala bi se sa njim. Vi niste Sveto pismo, ovde sve lažete", uzvratila je odmah Zorica, a Marija je odmah uzvratila: "Odlično, gospođo Zorice. Ako Zorica voli Miljanu, ne može da podrži Ivana Marinkovića, jer je Kristijanu pričala kako ju je maltretirao na Farmi, a posle se slizala sa Ivanom kad je Kristijan otišao. Ako voli Miljanu, ne može da podržava Miljaninu vezu sa Zolom. Namerno je vređala Nenada, moj prijatelj ne može da bude, ako ne podrži ono što ja kao majka mislim da je najbolje za moje dete".

"Bebica je čovek za tebe. Ti si majka monstrum, sviđa ti se Bebica. Smradu jedan niški, pačavro! Smradu jedan, ne obraćaj mi se", nadovezala se pevačica.

Nakon žučne rasprave za Crnim stolom, Marija Kulić je otišla da zapali cigaretu u pušionici, a Zorica Marković joj se pridružila i njih dve su nastavile raspravu gde su pale teške reči.

"Zorica radodajka, znaju je svi odlično", drala se Kulićka, a Zorica je besno vikala - "Ti samo izmišljaj, ja sam dva puta bila u Nišu. Matora f*ko, Bebica, Bebica, voliš samo pare. Tebi Bebica zida i još te j**e, doneću adresu i apartman u kom ste bili".

"Kome si dala prvo dete? O tome pričaj karakondžulo jedna, teleća glavo", rekla je Marija, dok je Zorica uzvratila: "Kod mene su i prvo i drugo. Ti ceo život glumiš dobru majku i ljubomorna si na mene".

"Znam šta si radila kad si išla kod Kristijana, pa si se žalila na Ivana Marinkovića. Družiš se sa Miljaninim neprijateljima koji joj žele loše, a Zola te je*e, ti nemaš tip, samo da je mlađi", rekla je Marija, a Zorica je dodala: "Tebe će. Ja sam kao majka štitila tvoje dete. Jelenu Golubović sam polila kad je uvredila Miljanu. Nemoj da ja bijem tuđe bitke. U stanju u kom je ona bila ovde".

"Zorice on igra igru, sinoć je otišao kod Anite", rekla je Miljana, a Marija je kroz suze odgovorila: "Ma ćuti bre, ko priča o Zoli, pričamo o detetu! On da uzme dete".

"Vrlo dobro znaš da sam prijatelj i tebi i ovom detetu. Ja sa Zolom pet reči nisam progovorila. To što ti misliš da sam je ja podržala, kao što si ti sinoć rekla, zbog nje... Dala sam istu dozu podrške kao ti, možda čak i manje", rekla je Zorica.

"Ja sam to rekla irončno jer to nije sreća. On nju neće", poručila je Marija, a Zorica dodala: "Ja to znam, ženo! Ne mogu da podržim, meni Miljana po glavi može da s**e, ja joj reč neću reći, a ti po meni možeš da s**eš, da me vređaš! Ona se trese, ženo, a ti nisi bila tu".