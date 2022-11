ODVRATNO MI JE TO! Marija Kulić bijesna zbog se*sa Miljane i Bebice, oplela po ćerki

Marija Kulić ne krije koliko je zgrožena ponašanjem svoje ćerke Miljane Kulić, koja je ove sezone ponovo u ljubavnom trouglu.

Izvor: pink tv / screenshot

Miljana Kulić je u ovoj sezoni Zadruge ponovo u centru pažnje zbog svojih starih i novih ljubavi, a radi se o Lazaru Čoliću Zoli i Nenadu Macanoviću Bebici. Emocije prema Zoli su joj se vratile, a Nenad je ponovo najčešće u drugom planu.

Nenad je u Zadrugu ušao tek prošlog vikenda, a Miljana mu je sinoć poručila da pokupi svoje stvari i da raskidaju, ali mu se ubrzo vratila, pa je pala vrela akcija, posle koje se oglasila njena majka Marija Kulić, zgrožena time što se njena ćerka iživljava nad njim.

"Ma, katastrofa, da vam kažem, i sa tim intmnim odnosima! Znači, kao da ne kažem šta i ko... To mi je odvratno, neću uopšte da komentarišem, to je katastrofa! A ovo raskid, pa pomirenje, da on seli stvari, to je klasično iživljavanje nad nedžunim čovjekom! Eto tako, toliko o tome", poručila je besno Marija Kulić, čiji ulazak u Zadrugu sa unukom Željkom gledaoci takođe nestrpljivo iščekuju.

Do tada, Miljana ne zna kojoj strani da se prikloni...