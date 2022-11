NE BI MU BILO DOBRO KAD BI 5 MILIONA LJUDI ČULO ŠTA IMAM DA MU KAŽEM! Žena Zvezdana Slavnića se oglasila - Šokirana sam!

Supruga Zvezdana Slavnića se oglasila povodom priča u Zadruzi u kojima ga povezuju s Majom Marinković i Aleksandrom Nikolić, i nije uopšte bila blaga prema njemu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zvezdan Slavnić je danima jedna od glavnih tema u Zadruzi zbog povezivanja sa Majom Marinković i Aleksandrom Nikolić, dok on tvrdi da su to sve prazne priče, a povodom toga se oglasila i njegova supruga Ana.

"Zvezdanovo učešće mi se dopada po pitanju svih tema u pomenutom šou programu, ali veliki akcenat stavljam na njegovo ponašanje i odnos sa ženama koje su unutra. Smatram da jedan čovek koji ima 46 godina ne bi sebi smeo da dozvoli da ima takav način, ni priče, ni ponašanja i iskreno, šokirana sam. Kada imaš stav u odnosu, ne može da se dogodi nikakva priča, a svedoci smo da se njemu to već često dešava", smatra supruga Zvezdana Slavnića.

"Ja ovo mišljenje nemam od pre dve dana, imam ga već duže vreme. Videćemo šta će sve ovo doneti njemu, a šta mu uzeti. U svakom slučaju, malo je reći da je ovo ispravno ponašanje oženjenog čoveka. Ali, kako bi rekli zadrugari, da poentiram: 'Ne radiš ništa, a zapravo radiš sve!'", izjavila je Ana i priznala da li njegovo dosadašnje ponašanje može poljuljati njihov odnos.

"A šta biste vi uradili na mom mestu? Ja sam stub koji održava da se sve ne raspadne i on to zna. On vrlo dobro zna ko sam ja", poručila i otkrila šta bi mu rekla da dobije telefonski poziv: "Mislim da mu ne bi bilo nimalo prijatno kada bi pet miliona ljudi čulo šta ja imam da mu poručim".