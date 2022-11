SVAKOG DANA SE MOLIM DA NE UMRE: Sorajina sestra bila sa starletom u kolima - Bilo je STRAVIČNO, ona je NAJGORE prošla!

Sorajina sestra je bila u automobilu kada se dogodila saobraćajna nesreća i ispričala šta se dogodilo i u kakvom je starleta stanju.

Izvor: Soraja/Instagram

Starleta Soraja Vučelić doživjela je saobraćajnu nesreću u petak uveče, kada je sa Kosova i Metohije krenula ka Albaniji. U džipu marke "Mercedes" bila je sa sestrom i drugaricama, a na njihovo vozilo je naletio kombi, a Soraja je prevezena u bolnicu u Hrvatskoj i u kritičnom je stanju zbog teških povreda koje je zadobila.

Grudnim košem je udarila u volan, slomila rebra, povrijedila unutrašnje organe te ima unutrašnje krvarenje, pa je podvrgnuta operaciji. Sada se oglasila njena sestra iz Crne Gore i ispričala da se svakodnevno moli za nju.

"Sara ima velike povrede u stomaku i zbog toga se javilo to dvovremensko krvarenje, kako se medicinski stručno izražavaju kad su te stvari u pitanju. Nekoliko unutrašnjih organa je ugruvano zajedno sa slezinom, pa se tad javlja ova pojava. Ja se svakog dana molim da mi ne umre, nadam se da će da izvuče živu glavu! Palim svijeće za njeno zdravlje, užasna saobraćajka je bila. Ona je najgore prošla, jer je vozila, mi smo prošle bez većih povreda", rekla je Sorajina sestra, koja je ispričala da je do nesreće došlo kada je vozilo iza njih počelo da pretiče, dok su kola iz suprotne trake išla velikom brzinom, pa je došlo do sudara sva tri automobila.

"Ne znam u kakvom su stanju ljudi koji su se nalazili u drugim automobilima. Stravičan je sudar bio, a sve zbog čovjeka koji je žurio da nas prestigne. Vidjelo se da je brzo vozio, ali je i iz suprotnog smjera čovjek prebrzo išao. To su trenuci nepažnje, pogrešno procijenjena brzina i eto. Ništa više nije moglo da se uradi. Mislile smo da će neko da zakoči da se sve izbjegne, ali nije bilo ni mogućnosti za to", ispričala je i dodala da se Soraja nalazi u jednoj privatnoj klinici u Hrvatskoj, gdje doktori neprestano motre na njeno stanje.

"Sara je sada pod konstantnim nadzorom ljekara. Doktori rade sve neophodne analize da bi zaustavili krvarenje i da bi se obavila operacija. Stomak joj je baš ugruvan, svakako je čeka dug oporavak. Nadam se da će sve da prođe kako treba. Baš sam se istraumirala i potresla. Non-stop sam na vezi s tamošnjim ljekarima, rekla sam da mi javljaju svaku promjenu njenog stanja."

Automobil je prilično smrskan od siline udarca drugog vozila, a djevojke su iz njega izvlačili vatrogasci. "Materijalna šteta nije važna, kola su osigurana", poručila je Sorajina sestra.