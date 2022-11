SORAJA VUČELIĆ IMALA UDES U ALBANIJI: Starleta hitno prevezena u bolnicu?!

Domaći mediji prenose da je starleta Soraja Vučelić imala saobraćajnu nezgodu.

Starleta Soraja Vučelić navodno je imala udes u Albaniji, prenose domaći mediji. Prema saznanjima i navodima Republike.rs, Vučelićeva se trenutno nalazi u bolnici.

Inače, Soraja godinama unazad mami uzdahe svojim izazovnim izgledom, pa je tako bilo i na Crnogorskom primorju, gde je bivša rijaliti zvijezda provela ljeto. Ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila je Vučelićevu u Tivtu, kako vozi svoju skupocenu mašinu, a posebno je izazvala pažnju kada je napustila svoje besno vozilo.

Nekadašnja učesnica Velikog brata svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje slike i snimke na kojima se hvali luksuzom u kojem uživa, a nedano je otkrila i odakle joj pare za sve te skupocene tašne i luksuzne destinacije.

Soraja od zabrane ulaska u Srbiju živi na relaciji Dizeldorf - Moskva. "U Njemačkoj imam firme, u Moskvi više uživam, ali volim i naša mjesta. Nisam sad nešto tip koji voli da izlazi, više ručak, večera, putovanja sa prijateljima. Ja sam vječiti avanturista. I kad sam živjela u Beogradu, ne znam da li sam 10 dana bila na istom mjestu, to ću da radim do kraja života. Volim Srbiju, to mi je najljepši period života. Najviše mi nedostaje to da okupim brojno društvo, veći dio društva mi je u Srbiji, to mi nedostaje. Ne volim nova prijateljstva, gajim ih godinama, sa kim se družim, kome vjerujem... Nisam za nova poznanstva", istakla je Soraja nedavno za "Premijeru vikend specijal".