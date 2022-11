ZA PAR GODINA PROMIJENILA LIČNI OPIS, A PONOVO OTIŠLA NA OPERACIJU: Evo šta je sad uradila Dušica Jakovljević!

Voditeljka Dušica Jakovljević je ugradila silikone, uradila zube, ide na botoks, a sada je na redu nova intervencija

Dušica Jakovljević trenutno se nalazi na privatnoj klinici gdje se podvrgla operaciji nosa.

Voditeljka rijalitija Zadruga Dušica Jakovljević, vrijedno trenira i vodi računa o svom izgledu, a nerijetko govori i o svim intervencijama koje je uradila na sebi i tako, malo po malo, "postala druga žena" od one koja je karijeru počela na televiziji u Pinkovim zvjezdicama.

"Ja se jesam promijenila, ali moje tijelo se mijenjalo, moje lice, kilaža i to se nekako drugačije raspoređivalo. Ja nemam 25 godina, ali imam energiju kao da imam 24, tako da zašto ne bih uradila nešto na sebi što ja želim? Sa druge strane, ja sam promijenila svoj osmijeh, tačnije uradila sam zube jer sam smatrala da to može još savršenije da bude... Smatram da je to vođenje računa o sebi, da ja sebi budem prijatnija, ljepša, pa i da probam nešto što mi se ne svidi, ali sve to prođe za koji mjesec. Isprobavala sam razne te metode, sada to što ja koristim botoks, hijaloronom uvećam svoja usta, meni je to toliko nešto... Ja prosto pokažem ljudima to, da vide da to ne boli" otvoreno je pričala Dušica.

Pogledajte kako je nekad izgledala, a kako sada:

Najnovije slike sa otvaranja Zadruge 6: