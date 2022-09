NIJE LJUBAV KO JE BACIO ĐUBRE I ŠTA IMA ZA RUČAK: Voditeljka otkrila i što joj pucaju veze - Polako postanu ljubomorni!

Voditeljka Dušica Jakovljević progovorila o emotivnim partnerima

Izvor: Instagram/dusicajakovljevic

Voditeljka rijalitija Zadruga Dušica Jakovljević, otkrila je da joj nije jasno zašto njen ljubavni život izaziva pažnju medija, ali priznaje da joj je sve to zabavno i da se često i igra.

"Nikada nisam željela da govorim o privatnom životu i uspijevala sam da dobro sakrijem neke veze. Objavljivala sam snimke i slike sa aktuelnim partnerom želeći da drugi koji mi se udvaraju više ne pišu. Na društvenim mrežama je danas mnogo flerta", rekla je voditeljka.

"Ne želim da se ljubav svede na pitanje ko je bacio đubre i šta ima za ručak. Želim da prve dvije nedjelje dopisivanja, strasti, upoznavanja i flerta nikada ne prestanu". Voditeljka se osvrnula i na prekide svojih veza i iskreno objasnila zašto joj pucaju emotivni odnosi, pa je i u ovom periodu života solo.

"Dešava mi se da, prije ili kasnije, partneri postanu ljubomorni i posesivni. Ne mogu da izdrže činjenicu da sam javna ličnost iako im se to na početku, tokom upoznavanja i dopisivanja, jako dopada. Dopadne im se što sam vesela, koketna i nasmijana, a poslije im smeta da li će nas neko vidjeti i fotografisati. Veze mi pucaju jer se ja trudim da se prilagodim i idealizujem osobu sa kojom sam. Svakom svom partneru želim da bude ono što je bio u mojim očima kada sam ga upoznala. Greška je do mene, a ne do njih", rekla je Dušica.