"GUZ*LA SI SE PRED MILIONIMA, ŠTA GLUMIŠ SAD SVETICU?!" - Bivši robijaš UŽIVO izvređao Dalilu, ona se odmah UGASILA!

Bivšu zadrugarku Dalilu Dragojević izvređao je u uživo uključenju tiktoker i bivšeg robijaš Mirza Hatić.

Izvor: TikTok/screenshot

Dalila Dragojević koja je u Zadruzi prevarila supruga Dejana i potpisala papire za razvod braka, nedavno je otkrila da je našla novi posao. Dok čeka da krene da radi, Dalila provodi vreme na društvenim mrežđama gde je u uživo uključenju sa Mirzom igrala popularni meč na TikToku, a opklada za onog ko izgubi je bila da mjauče.

Međutim, Dalili koja je nedavno raskinula i sa još jednim dečkom, se to nije dopalo, pa je napravila problem.

"Neću da mjaučem. Uskoro treba da radim ozbiljan posao, ne želim da se blamiram", poručila je Dalila Mirzi na šta je on burno reagovao - "A kad si se guzila u Zadruzi? Hoćete zbog toga snimiti. J***** si se tamo pred svima, a sad vamo nećeš da kukuričeš. Je li to moralno? Šta je to? Šta glumiš ti, jesi li ti svetica?", poručio je besno Hatić.

"Šta ti je Mirza?", vikala je ona, a Mirza je besneo: "Nije mi jasno to. J***** si se, milion ljudi te gledalo, sad glumiš ovde sveticu", poručio je on, nakon čega je Dalila ugasila uživo prenos.

Dalila je nedavno sa drugaricom i cimerkom iz Zadruge Marijanom Zonjić uhvaćena na jednoj studentskoj žurci, a na mrežama su ih "urnisali" u komentarima.