POBESNELA ZBOG PITANJA O BIVŠOJ DRUGARICI! Zorannah i Tamara Kalinić ne pričaju već osam godina - "Ne mogu da shvatim"

Blogerke Zorana Jovanović i Tamara Kalinić su četiri godine bile nerazdvojne, ali već osam godina ne pričaju.

Izvor: Profimedia/Instagram/screenshot/Zorannah

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, nekada je bila najbolja drugarica s našom najuspešnijom influenserkom Tamarom Kalinić, međutim njihovo prijateljstvo je prekinuto, a razlog i dalje nije poznat javnosti. Pre osam godina su stavile tačku na drugarstvo, a danas ni jedna ne želi da priča na tu temu.

Zorannah je svojevremeno čak i istetovirala slovo "T" iza uha kako bi pokazala koliko joj je Tamara tada značila, ali nakon svađe je tetovažu uklonila. Sinoć se sa drugaricom Sofijom Šašić pojavila na jednom događaju u Beogradu, a pitanje novinara o Tamari ju je vidno iznerviralo.

"Stvarno nemam komentar na to. Ne mogu da skapiram... Nas dve smo bile drugarice četiri godine, a duplo više nismo. Skoro osam godina ne pričamo. I nju i mene i dalje pitate za to, meni je to fascinantno. Da smo htele da pričamo na tu temu, ispričale bi davnih dana šta se desilo. Ja nisam neko ko prljav veš, što svoj, što tuđ, baca pred bilo koga. Svoje privatne probleme rešavam u četiri oka, nema potrebe da me pitate više na tu temu", odgovorila je Zorana drhtavim glasom.

Takođe, ni Tamara Kalinić nikada nije želela da priča na ovu temu, te je jednom prilikom na pitanje o bivšoj drugarici samo prekinula ntervju.