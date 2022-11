"LAŽU! KAKO IH NIJE SRAMOTA" - Folk pevač RASKRINKAO kolege: "Za romske svadbe postoje KLANOVI, ali to nije kao pre"

Mitar Mirić komentarisao kolege koji se hvale da na nastupima uzimaju ogromne bakšiše.

Pevač narodne muzike Mitar Mirić bio je deo snimanja jednog novogodišnjeg programa i tom prilikom govorio o svojoj karijeri, fizičkoj aktivnosti, ali i o kolegama koji se hvale velikim bakšišima, te pričaju kako od njih žive i kupuju nekretnine.

Mitar Mirić koji se jednom prilikom prisetio najgoreg dočeka Nove godine na kom je nastupao sa pokojnim Sinanom Sakićem kada im je život bio u opasnosti, tvrdi je da njegove kolege ne govore istinu kada pričaju o ogromnim bakšišima.

"Ma lažu, kako ih nije sramota samih sebe, oni sami sebe lažu, ne nas. Romske svadbe su drugo, ali postoje klanovi ko može ići, ne može svako, ali ni to nije to kao pre", rekao je pevač, koji kaže da on ne radi za bakšiš, već programski, ali da ne odbija ako neko želi da časti.

Mitar Mirić prokomentarisao je i mlađe kolege i istakao da se niko posebno ne izdvaja od njih - "Svi dobro pevaju, ali nema da neko štrči. Sve jedno ko jedno, ne možeš da ih poznaš da ih ne gledaš, treba da zatvoriš oči i da odmah prepoznaš koji je pevač to je sad malo teže".

Pevač je poznat kao neko ko voli fudbal, te je tako otkrio da je svojevremeno, kada su Orlići osvojili Svetsko prvenstvo, prvo ih zabavljao on, pa su tek onda išli na balkon Skupštine - "Mitar, tad je bio Orlić, kad smo osvojili Svetsko, prvo su došli kod mene kući i proslavili smo tu pobedu, ne može nam niko ništa, pa su išli na Skupštinu. Ja sam ih ispratio tada sa harmonikašem".

Pre par godina, tačnije 2019. kao bomba odjeknula je vest da je pevač Mitar Mirić navodno u vezi sa izvesnom 30 godina mlađom Lepom Gagom, iako je dugi niz godina u braku sa suprugom Suzanom. Međutim, on se posle svega oglasio i naveo da nije u vezi sa Draganom, te da je ona samo htela da ga iskoristi zarad popularnosti.