MITAR MIRIĆ DRŽAO PROSTITUTKE U STANU: Pjevač saslušan u policiji, a zbog te greške i danas ispašta

Pjevač je uložio novac u nekretninu ali zbog greške iz prošlosti od nje nema više koristi.

Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel

Pjevač Mitar Mirić je u jeku slave kupio stan u srcu Beograda, opremio ga i izdavao, a onda je u javnosti pukla bruka da je u tom stanu kupleraj.

"Taj stan je u centru grada, na top-lokaciji. Po gradskim kuloarima brzo se pronijela priča da u njemu borave dame lakog morala, da je tamo kupleraj! Da li je Mitar za to od početka znao, pojma nemam, ali činjenica je da je debelo zaradio od te nekretnine", otkriva izvor dobro upućen u cijelu priču od prije nekoliko godina.

I sam Mitar potvrdio je ovu priču, pa je ispričao da mu je sve to ostalo u lošem sjećanju, i da od pomenute nekretnine više nema nikakvu korist. Zbog situacije u kojoj se tada našao, morao je biti i saslušan u policiji.

"Moja ćerka je to izdala, davno je to bilo i, eto, to se desilo. Stan je i dalje u mom vlasništvu, ali ga posle tog gorkog iskustva, zbog kog još ispaštam, više ne izdajem", rekao je Mitar.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Poznato je da je Mitar pravi boem, a ranije se govorilo da ga je supruga baš zbog tako burnog života izbacila iz kuće. Međutim, Mitar sve to demantuje i kaže kako mu je supruga zapravo najveća podrška.

"Oženio sam se kad sam bio u samom vrhu slave jer sam predosjetio da to sve može da nestane i uslijedi pad. Mnogo mi znači podrška supruge Suzane. Vjerujem da joj je smetalo što sam često bio odsutan, ali prosto takav mi je posao. Tokom korone smo stalno bili zajedno, pa smo nadoknadili propušteno. Vrijeme tokom pandemije sam provodio s porodicom, šetao... Naravno, čuo sam se i sa kolegama", priča folker i otkriva da je ćerka Sanja naslijedila talenat za pjevanje, ali joj to ipak neće biti životni poziv.

"Ćerka radi, neće se baviti pjevanjem, mada je talentovana za muziku. Završila je fakultet i posvetila se drugim stvarima. Ne bi uspjela u muzici jer je stidljiva, teško bi joj išlo", zaključio je folker.