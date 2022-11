VELIKA ISPOVIJEST DARKA LAZIĆA! "Sve žene sam VARAO s Kaćom, vreme je da bivše SAZNAJU SVE" Progovorio i o POROCIMA

Pjevač Darko Lazić i njegova djevojka Katarina ozvaničili su vezu poslije nekoliko mjeseci, a folker je sada u ekskluzivnoj ispovjesti prvi put progovorio o tome koliko dugo se poznaju, te i da je sve bivše partnerke varao s njom!

Izvor: TV Pink / screenshot

Darko kaže da s Kaćom nikada i nije prekidao kontakt iako je bio s drugim ženama.

"Katarina i ja se poznajemo 13 godina, davno smo bili u vezi i uvijek smo se poštovali. Bili smo u kontaktu, viđali se i pili piće, tako da je uvijek u mom životu. Ja se zapravo nikad nisam ni odljubio od Kaće, samo smo se razišli jer nije bilo pravo vrijeme za nas. U tom smislu sam uvijek sve druge varao s njom. Ona je imala svoju vezu i brak, poslije se razvela, isto kao i ja, i zašto da ne budemo zajedno? Smatram da je bolje da čovek sačeka da sazri. Mislim da smo tek sad prošli sve i možemo da uživamo zajedno do kraja života", priča Darko i nastavlja:

"Imam dvoje djece iz svojih veza s bivšim ženama i to je lijepo. Djeca su najljepša stvar i nikad ne bih poništio sve ono iz prošlosti iako sa ženama nije uspjelo. Moj život je takav kakav je, sad imam 31 godinu i imam potrebu da se konačno smirim."

Lazić tvrdi da tek sada osjeća iskrenu zaljubljenost prema ženi i da su mu se sve prethodne veze dešavale u periodu kad nije bio spreman da se posveti na pravi način.

"Prvi put se osjećam da sam stvarno zaljubljen. Ranije sam samo mislio da je tako, ali sam zapravo bio nezreo i nisam to shvatao na pravi način. Boli me uvo kako će bivše da protumače ovo što sam rekao. O njima sve najljepše. Tako je, kako je i neću da se foliram, a njima se izvinjavam. Kad čovjek osjeti pravu ljubav, nikome se ne pravda. Kaća je starija od mene, nema niko od nas više vremena za greške. Mene briga i za to da li moji kod kuće prihvataju Kaću. Ne žive oni s njom nego ja, ali, iskren da budem, i oni je svi vole. Poznaju je isto koliko i ja i svi su nam vjetar u leđa", kaže pjevač.

Katarina: Ne smetaju mi Darkovi poroci

Darkova devojka Katarina kaže da mu ne smeta ni njegova prošlost ni poroci koje ima s vremena na vrijeme, te tvrdi da se on u poslednje vrijeme promijenio nabolje.

"Darko je meni isti otkad smo se upoznali, ali jeste sazreo i promijenio se u tom smislu. Nisam se plašila da uđem u vezu s njim jer je to stara ljubav. Mozak na pašu, uživam s Darkom i ne obazirem se na to šta ljudi okolo pričaju o nama. Nisam ljubomorna čak ni na to što se Darko čuje povremeno s Anom i Marinom jer znam da je to sve samo oko djece. Zašto da imam nešto protiv? Da su valjale te veze, trajale bi, ovako ništa. Ne plašim se da će ikad da se vrati nekoj od njih. Moji njega poznaju odavno, svi ga vole i nikad niko nije rekao ružnu reč za njega, kao i njegovi kod kuće za mene. To dovoljno govori o poštovanju", rekla je ona.