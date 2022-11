"MAJKA NAS TUČE KOD KUĆE" - Blizanac šokirao, brat negira, a majka BESNA: "Da sam ih LEMALA ne bi ušli u Zadrugu"

Braća blizanci Predrag i Nenad Lazić nekoliko puta su se našli u centru skandala zbog tuče pred kamerama, a sada jedan od njih tvrdi da ih majka kod kuće bije.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Učesnik Zadruge Nenad Lazić Neca ne prestaje da zgražava javnost zbog toga što konstantno tuče svog blizanca Pecu. Necu osuđuju i ostali učesnici rijalitija, koji istuču da je ljubomoran na brata jer ga svi više vole. Međutim Neca poručuje da ne bije Pecu, već ga samo "ćušne".

"Ne tučem ga, malo ga ćušnem. Ne tučemo se kod kuće, svađamo se kao sva braća. Neki put me iznervira, samo zbog toga", rekao je Neca, dok je reper Nenad Aleksić ša dodao: "Peca je divan dečko, Neca ga sputava i ima neverovatnu dozu ljubomore. Pusti ga da bude svoj. I da greši, pusti ga da greši. Peco, žao mi te je".

"Ja ne mislim da je ljubomoran, samo misli da li ću ja njega da ostavim ovde da bude sam. Neca je jedina osoba koja je uspela da me udari ovde. On se brine da ga ne ostavim ovde, gura me da budem aktivniji. Ja ga pitam šta ćemo da jedemo, on kaže: 'Nećemo o tome da pričamo u rijalitiju, nismo mi Anja i Cvele'. Kod kuće se ne tučemo, svako ima svoju sobu, skroz pričamo normalno, ne znam šta mu je, kod kuće ovakav nije bio. Mislim da nije ljubomoran, nema razloga da bude ljubomoran. Ovde je preneo ljudima da ja imam neku energiju, terao me je da muvam Palčicu na silu, a meni se ne sviđa devojka. Ja bih svakako muvao ovde devojke da mi se neka sviđa ovde", priznao je Peca i dodao:

"On pita što ga ne branim kad ga napadaju. On svaki put kad skoči da me brani pokazuje moje slabosti. Unosi mi nervozu, i ja njemu sigurno. Nema razloga za tim. Ne prepoznajem ga", dodao je Peca, a onda je voditelj Milan Milošević upitao blizance: "Da li vas tuče majka?".

"Da, onako vaspitno", odgovorio je Neca, a Peca je dao drugačiji odgovor: "Ne". Ovim povodom oglasila se i njihova majka Julijana, koja je besna.

"Da li ja mogu da tučem decu od 21 godinu? Ja njih nisam udarila 15 godina. Sad sam se iznervirala. Oni su se tukli i u stomaku, kamoli sad. Ja sam se sa mojom sestrom tukla. Da sam ih ja tukla i lemala oni ne bi ni ušli u Zadrugu", rekla je ona za Kurir, pa se osvrnula na njihove tuče:

"Oni se ne tuku, oni se gurkaju. Oni su vezani, oni bi jedno za drugo sve uradili, oni su jednojajčani blizanci. Ja ih ne tučem. Oni se u Zadruzi jedan za drugog brinu, nisu jedina braća koja se biju. Oni se kod kuće šale. Peca i Neca imaju drugačiju narav. Kod mene se uvek znala disciplina".

Neca se našao i u centru skandala zbog konstantnih sukoba s Urošem Ćertićem kog je polio usred programa, ali i urinirao po krevetu.