BILE SU 3 NAJPOPULARNIJE STRIPTIZETE SRBIJE! Evo gdje su danas i šta rade - Jedna od njih je osvojila i OSKARA! (FOTO)

Poslednjih godina došlo je do ekspanzije djevojka koje se nazivaju starlete, a niko ne zna šta tačno rade i čime se bave, dok su devedesete obilježile tri čuvene striptizete.

Izvor: YouTube/Vera Jovanović/ATA Images Antonio AhelYouTub/Yohvihch/screenshot

Vesna Počuča Šana bila je među prvima koja se odlučila za skidanje u javnosti. Postala je poznata nakon što je snimila spot za pjevača Milana Babića i dobila nadimak Šana po istoimenoj pjesmi, a kako je jednom prilikom otkrila sigurno bi odustala od striptiza da nije imala veliku podršku svoje porodice.

"Svi su se odmah lijepili na moje poprsje. Imala sam velike grudi i prije nego što sam ugradila silikone. Otprilike neka četvorka. Lijep oblik, primamljive za slikanje. Tako sam i zapala za oko fotografu, pa sam prve profesionalne erotske fotografije uradila za kalendar za Sajam automobila, i to za 300 maraka. Moj bivši muž je volio velike grudi, pa me je podržao u odluci da ih dopunim, što sam i uradila 2000. godine. Stavila sam u njih 550 kubika, što je odgovaralo i meni i njemu, kao i gostima koji su me gledali na nastupima. Šestice su i sada, sa pedeset godina, definitivno moj zaštitni znak", ispričala je jednom prilikom Vesna koja je istakla da su joj govorili da je ista Monika Beluči.

Vesna Počuča danas drži kozmetički salon i kaže da se još uvijek bori sa znatiželjnim muškarcima.

Vesna Todorović, poznatija kao Divja Ruža, svoj put je počela u svijetu mode. Radila je kao striptizeta, a parola joj je bila - erotika i striptiz u podne, za vrijeme ručka. Uvela je i striptiz u emisiji Trećeg kanala RTS "Muške priče". Divlja Ruža joj je bilo umjetničko ime, koje je sama sebi dala. Ubrzo se odlučila da se oproba i kao pjevačica, pa je 2002. godine svoj prvi CD, a tokom svojih televizijskih performansa dok je pjevala, izvodila je i neku vrstu striptiza.

Izvor: YouTub/Yohvihch/screenshot

Branka Blek Rouz godinama unazad se bavi striptizom. Oduvek je bila uspješna u svom poslu, a svoj zanat je iskoristila i snimila film o sebi. Ponosna je majka, a jednom prilikom je otkrila da je cijelo odeljenje njenog sina došlo da prati njen nastup.

Otvorila je sajam erotike u Beogradu nakon čega je proglašena za prvu damu erotike. Dodjeljen joj je i Oskar za kraljicu srpskog striptizeta. Branka od striptiza nikada nije odustala, te je danas uspješna biznismenka i vlasnica poznatog striptiz bara u prestonici. Prije bavljenja striptizom radila je kao prodavačica garderobe na Novom Beogradu, radila je i u pekari i mesari, a jednom prilikom je otkrila koja poznata pjevačica je izvodila striptiz kod nje u klubu.