ZEZALI JE ZBOG DEBLJINE, SADA JE BOMBA: Sanja harala kao Uraganka, sad je zovu kraljicom romskih svadbi - sve otkrila!

Sanja Vučić o vršnjačkom nasilju, nastupu sa Ksenijom i Ivanom, ali i romskim svadbama na kojima uzima najveći bakšiš

Izvor: Instagram/sanjalilwolf/printscreen

Pevačica Sanja Vučić nedavno je prekinula saradnju sa Ivanom Nikolić i Ksenijom Knežević i počela sa solo nastupima. Nekadašnja Uraganka je sada otkrila da joj nastupi sa zgodnim koleginicama nedostaju, ali i otkrila da je svojevremeno, zbog svog izgleda, trpela vršnjačko nasilje.

"Zbog debljine. Deca su me zezala jer sam bila debeljuca. To su neke uspomene koje nisu najsjajnije i ne volim da ih se setim. Ipak, u vreme kada smo mi odrastali, vršnjačko nasilje je bilo mnogo manje nego ovo danas", rekl aje Sanja i dodala da joj veliki broj ljudi kaže da je i posle uspeha koji je ostvarila "uspela da ostane ista".

"Za mene je to najveći mogući kompliment, jer se ja trudim da se nadograđujem kao ličnost, ali da budem ono što jesam. Ne dozvoljavam da popularnost dopre do moje suštine i za mene je to jako važno". Kada je o komplimentima reč, Sanja smatra i da je "titula" kraljice romskih svadbi, na kojima je počela da nastupa od kako je prekinula saradnju sa sastavom Hurricane, laskava.

"Biti kraljica bilo čega prija svakako. Velika mi je čast kada neko od njih izrazi želju da baš ja dođem i da se raduju kada pevam".