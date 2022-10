GRAND POSTOJI 18 GODINA, A POPOVIĆ JE IMAO PROBLEM SAMO S JEDNIM PJEVAČEM! Saša progovorio o UGOVORIMA!

Saša Popović je otkrio s kojom je zvijezdom Granda jedino imao problem tokom svih ovih godina poslovanja.

Izvor: TV Pink

Saša Popović je tokom emisije u kojoj je otkrio nepoznate detalje svog poslovanja dok je bio vlasnik i direktor produkcije Grand, između ostalog ispričao da mu je policija upala u prostorije, ali je i priznao s kojim pjevačem je jedino imao problem tokom svih ovih godina.

"Otkad Grand postoji, od 2004. godine, stvarali smo nova imena, nove zvjezde i održavali popularnost Bekuti, Šabanu, Tozovcu i svim pjevačima te generacije. Otkad smo krenuli sa Zvijezdama, pa sve do danas, to su mnoga imena. Imali smo problem samo s Milanom Stankovićem, koji je, kada se vratio sa Evrovizije, rekao da neće da se povinuje našem ugovoru i da radi za Grand. To je jedino negativno iskustvo, morao je neku odštetu da plati i to je to", rekao je Saša i prisjetio se velikih imena koje su iznedrile Zvezde Granda.

"Tanja Savić, Rada Manojlović, Milan Stanković, bez obzira što je napustio Grand, od njega smo napravili zvijezdu. Pa onda Milica Pavlović, Milica Todorović, Darko Lazić, Aleksandra Mladenović. Mnogo ih je, ne mogu svih ni da se sjetim", nabrojao je, pa progovorio o famoznim ugovorima i procentima o kojima se puno spekulisalo u medijima.

"Nismo im mi mnogo uzimali. Bilo je 70% njima, 30% nama. Bakšiš ide 100% njima. Kad pogledate i kad sumiramo sve ove godine, oni su kupili stanove, lokale, automobile, kuće, sve smo ih obezbjedili. Sedma sila uvijek napiše 'Popović iskorišćava tu djecu'. Zvezde Granda kojima je istekao ugovor u velikoj mjeri su nastavili da rade s nama, samo što se nije uzimalo ni 30%, nego samo menadžerski dio", otkrio je Popović u emisiji "Premijera - Vikend specijal".