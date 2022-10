PREVARILA DEČKA POSLE STRAŠNE SAOBRAĆAJKE, SAD ČEKA TREĆE DETE: Maja ponovo u drugom stanju - porodila se prošle godine!

Maja i Alen Hadrović, učesnici rijalitija Zadruga, čekaju bebu 10 meseci nakon rođenja sina Vuka

Izvor: Instagram/majahadrovic/printscreen

Alen i Maja Hadrović upoznali su se i zavoleli u četvrtoj sezoni Zadruge, nakon čega su stali na ludi kamen i dobili sina, a za nekoliko meseci dobiće pojačanje!

Domaći mediji prenose da je Maja ponovo trudna, a Alenu će posle dečaka podariti još jedno dete. Radosne vesti podelili su za sada samo sa najmilijima. Njih dvoje su krajem decembra prošle godine postali roditelji dečaka kojem su dali ime Vuk, dok Maja iz prethodne zajednice ima sina Andriju.

Maja je ušla u rijaliti kao verenica bivšeg zadrugara Jovice Putnikovića, koji je tokom njenog boavka u Zadruzi doživeo strašnu saobraćajnu nesreću. On je nakon objave da se udala i porodila rekao: "Još se oporavljam, imam neke operacije, ali ne bih o tome mnogo da govorim za javnost. Nisam se čuo sa Majom, šta ima da gledam ja na to. Lepo im je, uživaju, dobro je da je ispalo tako na kraju, da nije ispalo nešto bezveze. Znači vredelo je, super je ispalo i to je to".

Ovako su Maja i Alen slavili godišnjicu braka: