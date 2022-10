ZBOG OVOGA JE UMRO NAJPRLJAVIJI ČOVEK NA SVETU! Dermatolog otkriva - BAKTERIJE su ušle u njega, ovako se PRAVILNO tušira

Dermatolog dr Nevenka Dokmanović prokomentarisala je slučaj najprljavijeg čoveka koji je umro kad se okupao i otkrila glavno pravilo u tuširanju koje većina ljudi ne poštuje.

Izvor: PRVA TV/Profimedia

Najprljaviji čovek na svetu nije se kupao 50 godina, a nakon samo jednog tuširanja - umro je. Amou Hadži iz Irana je, za divno čudo, bio zdrav pre smrti, iako je bio toliko prljav da su ga ljudi poredili sa stenom. Pojedina istraživanja kažu da ne treba da se tuširamo svaki dan, naročito ukoliko nemamo aktivnosti. Koliko ima istine u tome, gde grešimo, ali i zašto je najprljaviji čovek umro kad se okupao, otkrila je dermatolog dr Nevenka Dokmanović.

"Istina je da telo ne treba da perete svaki dan, ali samo u idealnim uslovima, ako ste u čistoj posteljini, ne pomerate se, ne znojite, imate idealnu temperaturu u sobi. Tuširanje treba da bude svakodnevno, ali ono što dermatolozi preporučuju jeste jednom dnevno. Naravno, to ne znači ako se bavite sportom, normalno je da ćete se istuširati nakon treninga, morate. Na koži žive hiljade korisnih i štetnih bakterija, luči se loj, tj. sebum, lepi se prljavština i treba to ukloniti sa kože da bi normalno funkcionisala", rekla je dr Dokmanović i objasnila šta je najvažnije prilikom tuširanja:

"Mi smo protiv dugotrajnih kupki, koje traju dugo, recimo više od 15 minuta, a koje se izvode sa jako toplom, vrelom vodom. To sve oštećuje kožnu barijeru i može da dovede do iritacija, crvenila. To znaju ljudi sa ekcemima, njima preporučujemo što kraće tuširanje mlakom vodom i sa preparatima koji nemaju previše površinski aktivnih supstanci, odnosno sa preagresivnim sapunima ili kupkama. Više preporučujemo ulja za kupanja, da se ta nega svede na razumnu. Ipak, ja nikome neću preporučiti da se ne kupa", rekla je doktorka u emisiji "Jutro" na Prvoj.

Izvor: Profimedia

Zašto je najprljaviji čovek umro posle kupanja?

"Postoji u dermatologiji dijagnoza koja se zove dermatitis, a to je zapaljenje i specifično stanje oboljenja kože koje se javlja zbog nekupanja i nevođenja računa o osnovnoj higijeni. To su najčešće osobe koje žive u lošim socijalnim uslovima, koje su dementne, koje su jako stare i koje nemaju nikoga da vodi računa o njima. To su strašni procesi zapaljenja", rekla je doktorka, dodajući da veruje da su je Amou Hadži umro jer je imao 94 godine.

"Ako se neko ne kupa 50 godina, kožna barijera je potpuno poremećena. Koža je najveći organ, ona ne služi samo da izgledamo lepo. Ona služi da zaštiti ceo organizam od spoljašnjih uticaja. Zbog toga ljudi sa opsežnim opekotinama koje su veće od 30 odsto, imaju veće šanse da umru nego da prežive, jer imate direktan prolaz svih štetnih uticaja, bakterija i virusa u vaš organizam. Verovatno je gospodin prilično narušio kožnu barijeru i kad je sve to uklonio, verovatno je došlo do komplikacija", rekla je dr Dokmanović, otkrivajući šta bi se desilo ako se ne tuširamo nekoliko dana:

"Bilo bi vrlo neprijatno za okolinu. Došlo bi možda do nekih upalnih procesa, širenja gljivičnih oboljenja ili virusnih. Sve su to organizmi koji žive normalno na vašoj površini. Da napomenem, svaki dermatolog je protiv solarijuma. Videla sam neke reklame za organske solarijume, to ne postoji. Svaki je štetan, to je ekstrakt loših zraka, jer dolazi do oštećenja u smislu pojave znakova hiperpigmentacije, proširenih kapilara, pojačanog starenja i od nekih karcinoma kože", rekla je doktorka povodom teme o zabrani solarijuma u Srbiji.